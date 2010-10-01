Индекс "Украинской биржи" по итогам августа снизился на 1,14%

В августе этого года индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», снизился на 1,14% - с 1 979,53 до 1 957,03 пунктов, сообщает пресс-служба "Украинской биржи".

Общий объем торгов на «Украинской бирже» в сентябре составил 1 млрд. 907,8 тыс. грн., а общее количество сделок, заключенных на «Украинской бирже», составило 70 тыс.

Объем торгов на срочном рынке за месяц достиг 342,7 млн. грн., а количество сделок составило 13 100.

Объем торгов ценными бумагами в августе составил 1 млрд. 565 млн. грн., а количество сделок, заключенных на бирже на протяжении месяца, составило 56 903.

Лидерами оборота в сентябре стали акции «Авдеевского коксохимического завода», объем торгов которых составил 120 747 807 грн., на втором месте «Укрнафта» - 98 496 389 грн., далее следует «Укрсоцбанк» - 93 452 089 грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 12%, 10% и 9% соответственно.