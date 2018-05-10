Остались ли инвесторы на нашем фондовом рынке?

Конец сентября не принес ничего нового на фондовые рынки, и традиционное «летнее затишье» плавно перешло в осеннее. Последнее было не совсем ожидаемо экспертами, которые скорее были склонны надеяться на оживление рынков после периода летних отпусков.

К началу последней декады сентября сложился очень благоприятный для фондовых бирж новостной фон. Как сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, мировые фондовые рынки 20 сентября отреагировали мощным ралли на заявление об окончании рецессии в США. Поводом для внушительного роста мировых индексов стало заявление авторитетного Национального бюро экономических исследований (NBER) о том, что рецессия закончилась еще в июне 2009 года. Таким образом, было официально объявлено о завершении самой длинной после Второй мировой войны фазы экономического спада в США (началом рецессии был объявлен декабрь 2007 года).

Д.Белов добавил, что европейские рынки в этот день получили дополнительную порцию позитива от рейтингового агентства Moody’s, которое заявило о сохранении суверенного рейтинга Великобритании на уровне Ааа. При этом агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг Германии на самом высоком уровне ААА.

Однако стоит сделать оговорку, что на украинском фондовом рынке в течение довольно продолжительного времени наблюдается полный застой. И что характерно, отечественные игроки не слишком обращают внимание на внешний позитив, которого уже просто недостаточно для веры в потенциал украинских бумаг. В то же время, участники отечественного рынка ценных бумаг, при отсутствии внутриэкономических стимулов роста, болезненно реагируют на любые негативные новости извне.

Как подчеркнула начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко, динамика украинского фондового рынка в настоящее время, после падения в августе, выглядит наихудшей среди стран с развивающейся экономикой, на фоне роста российского ММВБ на 4,5%, Бразилии и Китая на 9%, Индии на 14%. Украинский индекс UX за данный отрезок времени снизился на 0,8% по причине низкой ликвидности на отечественном рынке. «Кроме того, когда на мировых фондовых площадках случаются коррекции вниз, украинские участники торгов очень активно реагируют на данный факт, открывая короткие позиции, что приводит к значительным потерям курсовой стоимости акций на бирже», - сказала аналитик.

Несмотря на то, что международные рынки в настоящее время более склонны к росту, чем к падению, тренд их остается неопределенным. Оптимизм инвесторов резко сменяется мрачными настроениями, а позитив нередко так же неожиданно берет верх над пессимизмом. Надо, конечно, учитывать и фактор конца месяца, который в нашем случае все же подтверждает неуверенность инвесторов, вкладывающих средства в акции. Слишком уж непонятно ведут себя мировые рынки, которые в целом вроде бы растут, но в то же время настроены не очень положительно…

По мнению Д.Белова, уже 21 сентября мировые фондовые рынки утратили позитивный настрой и начали фиксировать прибыли. В этот день рынки зафиксировали смешанную динамику торгов. Индекс DJ Stoxx 600 закрылся снижением на 0,5% на отметке 265 пунктов. Индекс S&P 500 утратил 0,3%, упав ниже 1 140 пунктов. Индекс DJIA при этом прибавил менее 0,1%.

При этом, отмечает аналитик, статистика с американского рынка недвижимости была позитивной. Количество новых закладок домов в августе увеличилось до 598 тыс., или на внушительные 10,5%. А количество выданных на строительство домов разрешений выросло на 10 тыс. до 569 тыс. Несмотря на оптимистические данные, рынки не спешили расти – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль накануне заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Результаты заседания не придали дополнительной уверенности участникам рынка. FOMC повторил свое традиционное заявление о том, что он продолжает следить за ситуацией, в очередной раз указав при этом на готовность дополнительно стимулировать экономику, не вдаваясь в подробности относительно инструментария. Комитет также выразил обеспокоенность низким уровнем инфляции.

Об украинском рынке ценных бумаг сейчас не стоит и говорить. Ни отечественные, ни зарубежные инвесторы на наших биржах никаких серьезных покупок в последние два месяца не делали. Хотя и продавцы, похоже, в раздумьях.

По словам аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарева, игроки фондового рынка пока не видят глобальных стимулов для покупок, что и обуславливает негативные тенденции на биржах. Он считает, что заявления руководства ФРС США относительно ситуации в американской экономике были восприняты неоднозначно. С одной стороны, финансовый регулятор заявил о том, что процентные ставки будут сохранены на минимальном уровне еще длительное время, однако эта формулировка в последние месяцы уже стала традиционной. С другой стороны, ФРС подтвердила приверженность курсу, направленному на стимулирование национальной экономики, что указывает на ее слабость, выражающуюся в замедлении темпов экономического роста и высоком уровне безработицы.

В последующие дни сентября мировые рынки продолжили демонстрировать разнонаправленную динамику. По итогам одного торгового дня американские и европейские индексы могли показывать противоположную динамику, а украинские площадки при этом, как оказалось, проявили «стабильность» и надолго определились с нисходящим трендом.

В частности, отмечает Д.Белов, на мировых фондовых рынках 24 сентября происходил сильный рост. Макроэкономическая статистика из США и Европы привнесла позитивный настрой на биржи.

Тем не менее, украинские индексы в этот день показали минимальный рост, а это еще раз доказывает, что одного лишь внешнего позитива для наших игроков уже мало, и они ждут серьезных идей уже от отечественной экономики.

Окончание сентября ознаменовалось всеобщей коррекцией на рынках, так как инвесторы, не особо уверенные в завтрашнем дне, решили зафиксировать прибыль за месяц. При этом, добавил Д.Белов, часть рыночных игроков решила перестраховаться перед публикацией в пятницу статистики о производственной активности в США. Глава ФРС Бен Бернанке в ходе выступления в Вашингтоне в очередной раз назвал проблемы, существующие в экономике, и заявил, что ФРС должна внести свою лепту в экономическое развитие страны. «Так что «вербальная интервенция» монетарного регулятора, по давно сложившейся традиции, была очень невнятной», – подчеркнул Д.Белов.

При этом, по словам Е.Евдоченко, активность инвесторов на отечественном рынке по-прежнему низкая. Исходя из индикатора R.C.I., большинство "голубых фишек" находятся в зоне перепроданности. А объяснить данную тенденцию можно отсутствием ликвидности на украинском рынке акций – видимо, валютные риски останавливают крупных иностранных инвесторов вкладывать средства в акции украинских эмитентов, считает аналитик. По ее мнению, в октябре ключевым фактором, определяющим настроения игроков, станут отчетности американских корпораций за 3-й квартал 2010 года, сезон которых стартует 7 октября.

Исходя из вышеизложенной ситуации, остается лишь надеяться на более четкие сигналы от мировой экономики, которые засвидетельствуют уверенность в окончании глобальной рецессии. И конечно, хочется верить, что и украинская экономика начнет функционировать по цивилизованным и предсказуемым правилам. В чем, к сожалению, пока есть большие сомнения…

Владимир Оранский (УНИАН)