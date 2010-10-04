В Украине поступления от приватизации за 9 месяцев составили 8% годового плана

Поступления от приватизации за январь-сентябрь 2010 года составили 516 млн. 694 тыс. грн., что составляет 8,1% годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом Украины от 8 июля этого года изменениями размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.