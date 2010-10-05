На рынках акций перед сезоном корпоративных отчетов преобладают «медведи» - Astrum

На мировых фондовых рынках в преддверии сезона корпоративных отчетов преобладают «медведи».

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, участники рынка в понедельник, 4 октября, решили перестраховаться в связи с тем, что некоторые компании могут не оправдать рыночных ожиданий, что приведет к снижению рыночных индексов. Неоднозначная макроэкономическая статистика также не способствовала активности «быков». Снижение промышленных заказов в США в августе составило 0,5%, что немного превысило ожидания рынка (падение на 0,4%). Однако важно отметить, что рост за предыдущий месяц был пересмотрен с 0,1% до 0,5%. Продажи домов, сделки по которым находятся в стадии завершения, в августе выросли на 4,3%, что значительно превысило ожидания рыночных игроков (+2,8%).

Кроме того, отметил аналитик, глава Федеральной резервной системой США Бен БЕРНАНКЕ в очередной раз заявил о том, что дополнительная скупка активов его ведомством поможет росту экономики. При этом он призвал Конгресс к принятию мер по сокращению бюджетного дефицита, однако предостерег его от слишком быстрых действий, которые могут помешать восстановлению. Банк Японии снизил учетную ставку ниже 0,1% для стимулирования роста экономики. Кроме того, японские монетарные власти заявили о создании фонда размером 60 млрд. долларов для выполнения поставленных задач посредством покупки государственных облигаций.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, в понедельник рынки зафиксировали снижение котировок. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,5%. Индекс S&P 500 снизился на 0,8%, а индекс DJIA утратил 0,7%.

По информации аналитика, сегодня в 17:00 по киевскому времени выйдут данные об индексе непроизводственного сектора (ISM Non-Manufacturing) в США от Института управления поставками. Консенсус-прогноз предполагает рост индекса в сентябре на 0,5 пункта до 52 пунктов.