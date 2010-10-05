Эксперты: неделя началась с резкого падения украинских акций

Текущая неделя на украинском рынке акций началась с резкого падения котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, говорится в обзоре, инвесторы в понедельник, 4 октября, активно продавали украинские бумаги на Украинской бирже. Объем торгов был выше среднего. «Мотор Сич» и «Укрсоцбанк» продемонстрировали рекордно низкие результаты, потеряв 6,09% и 5,52% соответственно. Акции горно-металлургического сектора также существенно упали в цене. Алчевский меткомбинат снизился на 3,69%, Авдеевский коксохим – на 3,92%, «Азовсталь» на 3,51%, Енакиевский метзавод - на 1,55%, Ясиновский КХЗ - на 1,24%. Генкомпании следовали общему негативному тренду, так же как и остальные ликвидные бумаги. «Центрэнерго» потеряла 4,03%, «Захидэнерго» - 1,11%, «Райффайзен банк Аваль» - 3,21%, «Укрнафта» - 3,18%, «Укртелеком» - 2,57%.

По информации аналитиков, среди украинских бумаг, торгующихся на иностранных площадках, акции нефтегазового сектора в понедельник закрылись разнонаправленно. Cadogan Petroleum снизился на 2,53%, JKX Oil & Gas поднялся на 0,16%. Бумаги компаний пищевой промышленности незначительно снизились («Астарта» упала на 0,13%, «Кернел» - на 0,3%, МХП – на 1,64%). При этом акции Ferrexpo (+0,93%) поднялись в цене.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 4 октября, снизился на 2,82% – до 760,30 пункта. Общий объем торгов составил 147 млн. 958 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 3,61% – до 1875,74 пункта. Общий объем торгов составил 133 млн. 646 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 285 грн.