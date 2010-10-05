Кабмин не поддержал иск Генпрокуратуры к Фонду госимущества и "АрселорМиттал"

Представитель Кабинета министров Украины в ходе сегодняшнего заседания Хозяйственного суда Киева не поддержал иск Генеральной прокуратуры Украины к Фонду государственного имущества Украины и компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ" относительно незаконности Дополнительного соглашения к договору купли-продажи «Криворожстали».

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос судьи о том, поддерживает ли Кабмин иск Генпрокуратуры, представитель Кабинета министров заявил, что «в целом по делу я не вижу нарушения интересов Кабмина обжалуемым договором».

На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли Кабинет министров иск Генпрокуратуры, представитель Кабмина еще раз ответил «нет».

Председательствовавший в ходе судебного слушания судья Хозяйственного суда Киева Олег ХРИПУН перенес слушание дела на 12 октября в связи с ходатайством представителя "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ".

Как отмечал представитель ответчика – "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ", в ходе предыдущего заседания Хозсуда по этому делу, подавая иск о незаконности дополнительного соглашения к договору купли-продажи «Криворожстали», Генпрокуратура обосновывала его тем, что Фонд госимущества превысил свои полномочия и не согласовал этот документ с Кабмином.

Таким образом, по словам представителя "АрселорМиттал", Генпрокуратура, подавая иск, действовала в первую очередь в интересах Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года ГПУ выдвинула иск к Фонду госимущества Украины (ФГИУ) и компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 г. Вместе с тем, по данным АМКР, согласно Договору о купле-продаже «Криворожстали», все споры между сторонами подлежат рассмотрению исключительно в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ). «Вопреки положениям Договора купли-продажи, Генпрокуратура обратилась с иском не к МКАС, а к Хозяйственному суду, тем самым нарушив условия Договора. Это является грубым нарушением украинского и международного права», - настаивает «АрселорМиттал Кривой Рог».

В компании уточняют, что в случае иска к иностранному юридическому лицу действуют нормы Конвенции о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам, к которой присоединилась Украина. «Нормы Конвенции в части соблюдения процедуры оповещения ответчика-нерезидента не были выполнены, и к первому слушанию, которое было назначено, но не состоялось 15 сентября (по официальному утверждению суда – «из-за неявки обеих сторон»), компания-ответчик не была проинформирована об иске. Насколько нам известно, должным образом ответчик не проинформирован и на данный момент, и, похоже, нормы Конвенции будут нарушены снова: процедура осведомления ответчика-нерезидента, согласно Конвенции, может занять около полугода, а суд уже назначен на 1 октября 2010 года», - сообщается в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.