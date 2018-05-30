Госдолг: рассчитаемся новым займом?..

Одалживание – исторически сложившаяся практика решения проблемы нехватки средств. Если речь идет о государстве, как в нашем случае, то внутренние и внешние займы всегда связаны с дефицитом бюджета. По данным Минфина, в Украине за 8 месяцев т.г. он составил 44,3 млрд. грн. Погашение основной суммы долга - 15,5 млрд. грн., заимствования в госбюджет - 79,6 млрд. грн. (на внутреннем рынке было привлечено 54,9 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду 27,6 млрд. грн. (на докапитализацию «Укрэксимбанка» 6,4 млрд. грн.), на внешнем – 24,8 млрд. грн.)). Для общей картины безденежья осталось только добавить поступления от приватизации - годовой план выполнен всего на 8%!

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – без заимствований Украине не выкрутиться. Правда, как сказано в учебниках по экономике, такой результат работы экономики может стать следствием ЧП – стихийного бедствия, экономического кризиса, неурожая, неудачных реформ. В нашей стране, похоже, присутствуют все перечисленные призраки дефолта. Причем год от года они неотрывно связаны с украинской действительностью.

Прогнозная шокотерапия

Старания властей в течение нескольких лет привели к тому, что госдолг уже к концу года может достичь 41% ВВП. Такую оценку дал представитель МВФ Макс Альер (на конец 2009 года госдолг составлял 32-33%).

С прогнозом полностью согласен президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

«По нашим прогнозным расчетам, консолидированный государственный долг как сумма внешнего, внутреннего и гарантированного долга может достичь до 40% ВВП, а это на законодательном уровне граница, которую нельзя переходить, потому что дальше затрагивается вопрос национальной финансовой безопасности, включая обслуживание долговых обязательств», – отметил А.Кинах.

По его словам, пик внешних выплат наступает в 2012-2013 годах. Если до этого времени не будут проведены системные реформы по повышению эффективности и конкурентоспособности экономики, то в стране начнутся проблемы.

На сегодняшний день, отметил А.Кинах, сохраняются такие риски для правительства, как рост госдолга и желание одномоментного снижения фискальной нагрузки. «Мы можем вступить в очень рискованный этап, когда с 1 января 2011 года мы будем иметь достаточно серьезный государственный долг, большие расходы на его обслуживание, одномоментное снижения налогов и существенного прогресса в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития экономики не достигнем», – подчеркнул А.Кинах.

Странно, но власть, которая всегда уверяет, что все наихудшее досталось в наследство от предшественников и оно будет преодолено, на этот раз прогнозирует плачевный итог. По словам вице-премьера Сергея Тигипко, уровень госдолга к концу года может достигнуть 41-42% ВВП.

«До кризиса правительство придерживалось взвешенного и неплохого подхода к бюджетной политике. Наш внешний долг был 12% к ВВП, за время кризиса эта цифра практически утроилась. Мы вынуждены были занимать средства, и до конца этого года эта цифра может составить порядка 41-42% к ВВП», - сказал С.Тигипко.

Он, конечно, заверил, что ситуация находится под неусыпным контролем правительства. Контроль контролем, но остается вопрос, как мы собираемся отдавать долги?

Есть по этому поводу и совет. Так, по мнению директора направления «Суверенные рейтинги» международного рейтингового агентства Standard & Poor’s Фрэнклина Гилла, оценивающего госдолг Украины к концу года в «чуть ниже 40% ВВП», хоть уровень долговой нагрузки и контролируемый, Украина не имеет фискального пространства. «Судьба Украины сейчас зависит от МВФ, так как любые задержки с консолидацией бюджета могут привести к отмене программы поддержки МВФ и последующему нежеланию рынка приобретать украинские долги по разумным ценам», - сказал он.

Кроме того, Ф.Гилл отметил, что данные по внешнему долгу частного небанковского сектора «трудны для понимания и выглядят крайне запутанными». Эксперт сообщил, что согласно данным НБУ, внешние активы частного сектора к концу 2009 года составляли 70 млрд. долл., тогда как внешние долговые обязательства - лишь 44 млрд. долл. «Вероятнее всего, большинство этих активов - депозиты, что означает уход из формальной банковской системы в теневую экономику или утечку капитала к холдинговым компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, таких как Кипр или Нидерланды, которые, возвращаясь обратно в банковскую систему, ошибочно классифицируются в форме прямых инвестиций» - пояснил Ф.Гилл.

Таким образом, по его мнению, разница между активами и пассивами является меньше, чем следует из данных Нацбанка по Международной инвестиционной позиции. «Внешний долг небанковского корпоративного сектора находится на относительно низком уровне, всего 32% ВВП, и мы ожидаем его существенного изменения», - подчеркнул Ф.Гилл.

Также он отметил, что, как показал недавний выпуск евробондов Украины, возможности украинского правительства выпускать ликвидные внешние долговые обязательства в основном связаны с выполнением соглашения с МВФ, а также с перспективами роста Украины, которые сильно зависят от условий торговли страны. «Подписание соглашения с МВФ позволило Украине снизить стоимость внешних заимствований по 10-летним облигациям до 7,8% с более чем 9%-процентного уровня, предлагаемого рынком в июле, до одобрения подписания соглашения с МВФ. Мы ожидаем, что Украина продолжит развивать рынок евробондов, если ставки останутся на низком уровне. В то же время мы ожидаем, что Украина продолжит выплачивать деньги, заимствованные у МВФ по соглашению о резервном кредитовании», - подытожил Ф.Гилл.

Долг займом красен

Что ж, совет дан – без МВФ, как говорится, и не туда, и не сюда. Как известно, в ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. При Кабмине Юлии Тимошенко Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл. С приходом команды Виктора Януковича четвертый транш получен не был, но зато была достигнута договоренность с Фондом о новой программе сотрудничества на 15,15 млрд. долл. Летом поступил первый транш в размере 1,89 млрд. долл. Таким образом, только МВФ мы уже должны порядка 12,7 млрд. долл.

Между тем, по ряду экспертных оценок, в 2010 году на обслуживание госдолга необходимо порядка 30 млрд. долл. Но к этой цифре можно добавить банковские и корпоративные долги, что, по мнению аналитиков, может составить в совокупности более 100 млрд. долл. Таким образом, внешний и внутренний долг Украины будет на уровне 90% ВВП. Похоже, это ближе к истине…

А теперь о «советах» Фонда. По оценке МВФ, стабилизации уровня госдолга будет содействовать сокращение бюджетного дефицита. Если в 2009 году дефицит составлял 8,7% ВВП, то в 2010-м он может быть сокращен до 6,5%, в 2011 году – до 3,5%, а в 2012-м – до 2,5% (европейский стандарт госдолга), надеются в Фонде.

«Если придерживаться такой стратегии, то это позволит стабилизировать долг и поставить страну на правильные рельсы», – убежден М.Альер.

Причем власть согласна с выводами МВФ и готовится к проверке реализации «рекомендаций», которая должна состояться в октябре. Тогда и решится судьба следующего транша. Реформы, «предлагаемые» Фондом, действительно реализуются, хотя среднему украинцу они не несут ничего положительного. Это приведение цены на газ в соответствие с рыночной, сокращение социальных выплат, пенсионная реформа, секвестр бюджета и пр. Не последнее место занимает в этом перечне и Налоговый кодекс. На нем не будем останавливаться, чтобы не расстраиваться в очередной раз. И так понятно, что основное фискальное давление коснется среднего украинца, а вот акулы бизнеса продолжат тешиться за нашими спинами. Кстати, руководство страны настолько продвинулось в плане выполнения взятых на себя обязательств перед Фондом, что, поговаривают, якобы на пенсионной реформе ревизоры не будут сосредотачиваться. Может, нам хоть с этим повезет. Но это при условии, что бюджет на будущий год будет выполнен с «предложенным» дефицитом. А основную финансовую роспись страны нужно разработать на новой налоговой основе. Успеют ли…

На благие мысли настраивает и заявление директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана, что программа сотрудничества Украины и МВФ выполняется успешно. Другими словами, дефолт нам не грозит. Деньги, как всегда, найдутся для погашения долгов. Смущает только одно. Не раз власть успокаивала, что и без «помощи» Фонда мы сможем выжить. Раз так, то зачем вообще нужна эта трогательная «дружба»? Ведь до сих пор непонятно, куда идут деньги «спонсора».

Долги и займы: как у них?

Для сравнения механизмов выживания хочется привести европейский пример. Еврокомиссия одобрила инициативы по укреплению "пакта стабильности". Речь идет об ужесточении контроля экономической политики ЕС. В частности, предусматриваются меры более оперативного наказания членов союза, не соблюдающих эти критерии.

Если раньше за отклонение от пакта стабильности, допускающего годовой дефицит бюджета не более 3% ВВП и государственный долг не более 60% ВВП (!), назначалась длительная и щадящая процедура о нарушении регламента, то согласно новым предложениям Еврокомиссии государство, чей госдолг превышает 60% ВВП, будет обязано сокращать его по 5% в год в течение трех лет под угрозой санкций.

В случае выявленных отклонений государство-нарушитель обяжут депозитировать 0,2% своего ВВП, что соответствует доле этой страны в европейских фондах. Депозит освобождается после исправления нарушений. Но он может превратиться в штраф, если сделанные Брюсселем замечания не будут учтены. Санкции должны вступать в силу автоматически, если в течение десяти дней Совет ЕС не отменит их квалифицированным большинством.

Сбои в макроэкономике (сбережения, расходы, задолженности, торговый баланс) будут определяться по шкале индикаторов, которую еще предстоит разработать. Если будут выявлены серьезные отклонения от принятых норм, но меры по их исправлению заставят себя ждать, то государство зоны евро выплатит штраф в размере 0,1% своего ВВП предыдущего года. Помешать этому сможет только квалифицированное большинство Еврогруппы.

Госдолг - на законный уровень

Подобные законодательные инициативы есть и со стороны украинской власти. Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова считает, что предельный уровень государственного долга должен быть зафиксирован на законодательном уровне.

При этом она отметила значительное увеличение госдолга за последние 2-3 года, которое, в частности, произошло за счет наращивания гарантированного государством долга.

«Когда органы исполнительной власти получают возможность без консультаций с парламентом увеличивать прямой и гарантированный госдолг, то это путь в никуда, к полному фискальному дисбалансу», - сказала она.

И.Акимова сообщила, что в настоящее время в стадии разработки находится законопроект «О регулировании государственного долга», которым будет предусмотрено, что увеличение объема госдолга может осуществляться только путем принятия решения Верховной Радой Украины.

Постсоветские долги

А теперь немного о ситуации в странах постсоветского пространства, которые по хаосу в экономике нам намного ближе.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 сентября 2010 года составил 9451,3 млн. долл. при утвержденном лимите 11 млрд. долл. Он увеличился по сравнению с началом 2010 года на 1559,9 млн. долл. На займы международных финансовых организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР) приходится 39,2% внешнего госдолга, на займы других иностранных кредиторов - 60,8%. Наибольшую долю в кредитном портфеле страны составляют займы МВФ (36,2%), России (32,3%), еврооблигации (10,6%), кредиты Китая (8%). Несвязанные кредитные ресурсы составляют 90,6%, связанные - 9,4%.

Россия с 2009 года начала постепенно наращивать государственный долг. В апреле страна впервые за 10 лет выпустила облигации внешнего долга на 5,5 млрд. долл. Общая сумма государственного долга РФ в настоящее время достигает около 10,5% ВВП, по данным заместителя председателя правительства - министра финансов РФ Алексея Кудрина. Государственный внешний долг РФ за январь-август 2010 года увеличился на 10,4% - до 41 млрд. 540,7 млн. долл. на 1 сентября 2010 года против 37 млрд. 641 млн. долл. на 1 января текущего года. В пересчете на евро государственный внешний долг РФ за 8 месяцев вырос на 24,4% - до 32 млрд. 637,3 млн. евро на 1 сентября с 26 млрд. 238 млн. евро на 1 января. В августе внешний долг в евро вырос на 2,4% - с 31 млрд. 860 млн. евро на 1 августа.

Совокупный объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов на 31 августа 2010 года составил 3 млрд. 574 млн. 306 тыс. долл. Непосредственно государственный внешний долг составляет 2 млрд. 528 млн. 943 тыс. долл.

На конец августа т.г. внешний долг Азербайджана составлял около 7,5 млрд. долл.

За восемь месяцев т.г. впервые за всю историю внешний долг Молдовы превысил миллиард долларов.

Чтобы четко провести параллель с показателями Украины, не мешает учесть количество населения, производственную и сырьевую базы, а также состояние АПК. И тогда все станет на свои места – как можно при таком потенциале и сельскохозяйственном, и промышленном, и геополитическом, а также с учетом человеческого ресурса жить так, как мы живем. Вот уже почти 20 лет мы вместо того чтобы наращивать свои возможности, диверсифицировать все, что можно повернуть в выгодном для нас направлении, договариваться только с учетом национальных приоритетов, делаем абсолютно обратное. Власть меняется, а проблемы остаются. Они настолько давние, что превратились в своеобразный монолит, который лег огромным грузом на спины украинцев. Они тянут эту ношу, но терпению, как правило, всегда приходит конец, несмотря на менталитет…

Нана Черная (УНИАН)