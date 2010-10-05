Эксперт: объем торгов на Украинской бирже достиг максимума

Объем торгов акциями на Украинской бирже сегодня достиг огромных по меркам украинского рынка 191 млн. грн., что является максимумом с начала года.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, к 17:30 по киевскому времени европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался ростом на 1,2%, равно как и американский индекс S&P 500. Индекс Украинской биржи закончил день падением. «Тем не менее, хоть индекс УБ снижался на 4% в середине дня, коснувшись отметки 1800 пунктов, однако к окончанию торговой сессии смог восстановить большинство потерянного в ходе дня», - подчеркнул аналитик.

Д.БЕЛОВ отметил, что «Стирол» во вторник стал лидером падения, потеряв 4,3%. Несмотря на негативные настроения на рынке, акции Крюковского ВСЗ и «Лугансктепловоза» выросли на 5% и 4,1% соответственно, добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи во вторник, 5 октября, снизился на 0,69% – до 1862,84 пункта. Общий объем торгов составил 250 млн. 321 тыс. грн., из них на срочном рынке – 59 млн. 467 тыс. грн.

Индекс ПФТС упал на 2,29% – до 742,91 пункта. Общий объем торгов составил 565 млн. 395 тыс. грн.