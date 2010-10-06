Эксперты: падение на украинском фондовом рынке вскоре завершится

Снижение на украинском фондовом рынке вскоре завершится, обеспечивая хорошие условия для получения прибыли.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, украинские акции существенно упали в цене за последние три торговые сессии. Распродавались абсолютно все акции, включая бумаги фундаментально сильных компаний. Аналитики полагают, что это падение не обосновано экономическими событиями в Украине или изменением отношения инвесторов к развивающимся рынкам. Благоприятные финансовые показатели промышленных и аграрных компаний в первом полугодии 2010 года дают основания предполагать дальнейший рост украинских бумаг.

В обзоре отмечается, что украинские акции торговались против тренда, отмеченного на развивающихся рынках. В частности индекс Украинской биржи с начала сентября потерял 10%, в то время как индекс MSCI EM вырос на 10%. Аналитики ожидают, что рынок стабилизируется, и при этом фундаментально сильные компании восстановятся быстрее, чем большинство бумаг на рынке.

По мнению аналитиков, падение акций в конце сентября можно объяснить оттоком средств крупных институциональных инвесторов. Фиксирование прибыли в конце третьего квартала, а также подавленная динамики индекса УБ привели к снижению рынка. Падение фондового рынка также подогрело рост коротких позиций. Ожидается, что падение индекса УБ будет кратковременным, поскольку закрытие коротких позиций развернет рынок в противоположном направлении.

Как считают аналитики, основным внутренним риском является неудовлетворительное состояние государственных финансов. Однако возобновление сотрудничества с МВФ позволило правительству взять состояние государственных финансов под контроль. Реализация реформ, прописанных в меморандуме МВФ, позволит стабилизировать государственные финансы в следующем году, полагают аналитики.