Украина планирует выпуск бумаг, индексированных к инфляции и валютному курсу

Украина планирует выпуск правительственных бумаг, индексированных к инфляции и валютному курсу. Об этом говорится в Плане управления государственным долгом на ІV квартал 2010 года, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На сегодняшний день ведомство разрабатывает соответствующий проект постановления Кабинета министров. Планируется, что документом будет предусматриваться возможность эмиссии индексированных к уровню инфляции государственных ценных бумаг и индексированных к валютному курсу государственных ценных бумаг (а также, возможно, индексированных к котировкам драгоценных металлов государственных ценных бумаг).

Кроме того, Министерство финансов разработало проект Закона Украины «О государственном долге и гарантированном государством долге». В ІV квартале т.г. планируется внести законопроект на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Украина также декларирует намерения по реализации среднесрочной стратегии управления госдолгом. Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении порядка разработки и контроля за реализацией среднесрочной стратегии управления государственным долгом» готовится к внесению на рассмотрение правительства.

Правительство Украины также планирует улучшить качество управления гарантированными государством долговыми обязательствами. С этой целью разработан проект постановления Кабинета министров Украины "Об управлении рисками при предоставлении государственных гарантий", который дорабатывается с учетом международного опыта.