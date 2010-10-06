Эксперт: мировые фондовые рынки показали значительный рост

Мировые фондовые рынки во вторник, 5 октября, показали значительный рост.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что по итогам вторника европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 1,3%. Индекс S&P 500 «выстрелил» на 2,1%, в то время как индекс DJIA вырос на 1,8%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,6%.

По словам аналитика, главным фактором роста стали рыночные ожидания новых программ стимулирования в ведущих экономиках мира. После заявления Банка Японии о снижении учетной ставки и оглашения программы покупки активов на 60 млрд. долларов участники торгов решили, что многие центральные банки последуют примеру Японии и начнут очередную кампанию по покупке активов для поддержания своих экономик, что обеспечит значительную дополнительную ликвидность и рост фондовых рынков.

Как считает Д.БЕЛОВ, на этом фоне позитивная статистика из США во вторник была практически незаметна. Индекс непроизводственного сектора США, рассчитываемый Институтом управления поставками, в сентябре вырос до 53,2 пункта, что превысило ожидания участников рынка в 52 пункта.

По информации аналитика, во вторник, на ожиданиях новых денежных вливаний, дорожали практически все активы, включая государственные облигации США и золото. Благодаря спекуляциям золото поставило новый исторический максимум –1351 доллар за тройскую унцию. Нефть подорожала до 82,9 доллара за баррель.