Эксперт: ставки по ОВГЗ продолжают падать

Ставки на последнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продолжили снижаться.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, доходность снизилась по всей кривой предложения, включая трехмесячные ОВГЗ, ставки отсечения по которым снизились до 5,5%, то есть на 50 базисных пунктов по сравнению с предыдущим размещением данной серии. Эти облигации стали единственными, по которым правительство удовлетворило более чем одну заявку. Две другие серии были размещены на минимальном уровне доходности.

С.ФУРСА сообщил, что для девятимесячных облигаций ставка отсечения составила 7%, что оказалось на 250 базисных пунктов ниже предыдущего размещения и превзошло прогноз, а по полуторагодовым бумагам - 10,75%. При этом аналитик обратил внимание на два важных изменения. Во-первых, минимальные заявки были установлены на внушительные суммы, что коренным образом отличает результаты аукциона от размещения облигаций на прошлой неделе. Во-вторых, несмотря на снижение доходности два аукциона подряд, спрос остался на высоком уровне. Объем поданных заявок составил 3,6 млрд. грн.

Таким образом, считает аналитик, рынок принимает правила игры правительства и соглашается с новым ориентиром доходности. По мнению С.ФУРСЫ, такая ситуация продолжит подталкивать вниз доходность по НДС-облигациям. Аналитик прогнозирует ориентир доходности по данным бумагам на уровне 12,5-12,75% и ожидает, что этот уровень может быть достигнут на протяжении 1-2 недель.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе во вторник, 5 октября, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 940,739 млн. грн.

От реализации облигаций со сроком погашения 21 января 2011 года (срок обращения 105 дней) и доходностью 5,5% годовых в бюджет удалось привлечь 344,561 млн. грн. При этом ОВГЗ со сроком обращения 98 дней 7 сентября т.г. Минфин размещал под 6,75% годовых.

Облигаций со сроком погашения 22 июня 2011 года (срок обращения 259 дней) и установленной доходностью 7% годовых было реализовано на 285,804 млн. грн. При этом четырнадцать дней назад эти же бумаги Минфин размещал под 9,25% годовых.

ОВГЗ со сроком погашения 21 марта 2012 года (срок обращения 532 дня) и доходностью 10,75% были размещены на сумму 310,374 млн. грн. На аукционе 21 сентября т.г. эти же бумаги размещались под 11,5% годовых.