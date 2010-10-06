Эксперт: украинский фондовый рынок прервал затяжную полосу коррекции

Украинский фондовый рынок сегодня смог прервать затяжную полосу коррекции, продолжавшуюся семь сессий подряд.

Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «в среду, 6 октября, торги на украинских фондовых площадках проходили в положительной зоне. Оптимистичный настрой, преобладавший на зарубежных биржах с начала недели, в среду переняли и отечественные игроки, сочтя текущие ценовые уровни привлекательными для покупок, что выразилось в высоких рыночных оборотах, которые, как и во вторник, превысили 100 млн. грн.».

Как считает А.КУШНАРЕВ в настоящее время участники рынка находятся в поиске привлекательных инвестиционных идей, поэтому в краткосрочной перспективе практически любая бумага может показать ощутимый рост стоимости. Однако закрепиться на высоких уровнях смогут лишь фундаментально сильные эмитенты.

Аналитик отметил, что начало торгов на Украинской бирже в среду прошло в позитивном ключе, чему способствовала благоприятная внешняя конъюнктура, сформировавшаяся к открытию. Поводом для оптимизма послужила новая череда мер, которые планируют предпринимать правительства ведущих стран для стимулирования национальных экономик. В частности, Бен БЕРНАНКЕ заявил о готовности ФРС США приступить к реализации программы по выкупу государственных облигаций. На этом фоне американские и азиатские площадки накануне показали уверенный подъем. Поддержку рынку также оказали торговавшиеся в плюсе котировки товарных фьючерсов и фьючерсов на американские фондовые индексы.

Тем не менее, по словам А.КУШНАРЕВА, несмотря на хороший старт, после обеда биржевой индикатор УБ частично растерял накопленный запас прочности под влиянием слабой макроэкономической статистики из США. Согласно отчету ADR, число занятых в американском частном секторе в сентябре сократилось на 39 тыс., тогда как аналитики прогнозировали их рост на 23 тыс. Однако в плюсе рынку все же удалось удержаться.

По информации А.КУШНАРЕВА, по итогам сегодняшней сессии индекс УБ повысился на 1,02% до 1 881,93 пункта. Максимальный ценовой прирост продемонстрировали акции железорудных компаний (за исключением Полтавского ГОКа). Поддержку данным бумагам оказывают ожидания осеннего восстановления рынка черных металлов. ПФТС сегодня закрылась ростом индекса на 1,40% до 753,29 пункта.