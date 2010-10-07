Инвестиционная компания «Альтана Капитал» увеличила уставный капитал на 15 млн. грн.

Об этом агентству УНИАН сообщили в компании.

Согласно полученной информации, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала соответствующую эмиссию инвестиционной компании. Таким образом, после увеличения уставный капитал «Альтана Капитал» составил 25,2 млн. грн.

Генеральный директор ИК «Альтана Капитал» Алена АМИТАН отметила: «Увеличение уставного капитала является очередным этапом нашей бизнес стратегии. Цель эмиссии – развитие бизнеса компании и усиление ее позиций на рынке. В частности, одними из приоритетных направлений мы выделяем инвестиционно-банковский бизнес, управление активами, а также Интернет-трейдинг».

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Альтана Капитал» была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности компании являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долларов, в 2008 - 3,38 млрд. долларов, в 2009 – 1,44 млрд. долларов. По итогам 2009 года компания заняла 3-е место по объемам торгов акциями на ПФТС.

«Альтана Капитал» является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи «Иннэкс», а также Фондовой биржи «Перспектива».