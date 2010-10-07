Эксперты: настроения инвесторов улучшились

Настроения инвесторов в среду, 6 октября, улучшились, подтолкнув украинские фондовые индексы вверх.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что объем торгов на Украинской бирже в среду был высоким. Алчевский металлургический комбинат (+1,26%), генкомпании («Центрэнерго выросла на 1,39%, «Захидэнерго» – на 1,08%), «Мотор Сич» (MSICH +1,07%) и «Уктелеком» (+1,76%) торговались выше рынка. Акции металлургов («Азовсталь» прибавила 0,43%, Енакиевский метзавод - 0,93%) и «Укрнафты» (+0,99%) также существенно подросли.

При этом, по информации аналитиков, бумаги банков («Райффайзен банк Аваль» поднялся на 0,26%, «Укрсоцбанк упал на 0,15%) и производителей кокса (Авдеевский КХЗ прибавил 0,27%, Ясиновский КХЗ потерял 0,28%) в цене почти не изменились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 6 октября, повысился на 1,40% – до 753,29 пункта. Общий объем торгов составил 237 млн. 763 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,02% – до 1881,93 пункта. Общий объем торгов составил 184 млн. 183 тыс. грн., из них на срочном рынке – 49 млн. 247 тыс. грн.