Эксперт: на рынке еврооблигаций сложились более высокие ценовые уровни

Вчера на украинском рынке еврооблигаций сложились более высокие ценовые уровни на средних объемах торгов.

Об этом сообщил УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Армен БАГИРЯН.

По его словам, как обычно, более высокий спрос наблюдался в длинных выпусках: Украина-20 открылась на уровне 100,5/101 и отросла на 1 пункт до 101,5/102 (7,53-7,46). Бумаги "Нафтогаза" торговались немного выше уровней предыдущих торгов - в пределах 109/109,50 (6,87-6,73).

По словам эксперта, вчера наблюдался спрос как на суверенные, так и на корпоративные бумаги. "Кажется, что аппетит международных инвесторов еще не утолен к 1-му эшелону корпоративных эмитентов ("Мироновский хлебопродукт" (МХП), ДТЭК, и "Метинвест"), которые предлагают доходность по бумагам в диапазоне 8-9%", - сказал А.БАГИРЯН. Он также отметил, что спрэд между ценой покупки и продажи сузился, что свидетельствует об улучшении ликвидности на рынке. "Банковский сектор по-прежнему малоактивен, и мы не видим особого интереса ни к покупке, ни к продаже", - добавил эксперт.