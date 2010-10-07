Украина планирует выпуск евробондов

Украина в 2011 году планирует выпуск евробондов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ в четверг.

«Мы будем стараться выпускать евробонды», - сказал А.КРАВЕЦ.

При этом он высказал свое личное мнение, что наиболее благоприятные условия для выпуска еврооблигаций – это первое полугодие. Именно в этот период делается две третьих выходов на внешние рынки заимствования.

Говоря о возможной сумме заимствований, заместитель министра финансов отметил, что с учетом того, что для Украины как заемщика на сегодня рынок открыт, то не исключено, что объем выпуска в 2011 году будет более 2 млрд. долл.