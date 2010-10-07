Украина планирует выпуск евробондов
13:46, 07 октября 2010Фондовый рынок
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Объем выпуска может составить более 2 млрд. долларов
Украина в 2011 году планирует выпуск евробондов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ в четверг.
«Мы будем стараться выпускать евробонды», - сказал А.КРАВЕЦ.
При этом он высказал свое личное мнение, что наиболее благоприятные условия для выпуска еврооблигаций – это первое полугодие. Именно в этот период делается две третьих выходов на внешние рынки заимствования.
Говоря о возможной сумме заимствований, заместитель министра финансов отметил, что с учетом того, что для Украины как заемщика на сегодня рынок открыт, то не исключено, что объем выпуска в 2011 году будет более 2 млрд. долл.
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