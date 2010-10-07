Эксперты: украинские акции на иностранных биржах отыграли падение

Украинские акции, торгующиеся на иностранных биржах, в среду, 6 октября, отыграли падение предыдущих дней.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в красной зоне торговались только акции JKX Oil & Gas (-1,05%). Лидером по итогам дня стал Ferrexpo, бумаги которого взлетели на 5,31%. Cadogan (+1,3%) и Regal Petroleum (+2,70%) закрылись существенным ростом. При этом акции компаний пищевой промышленности прибавили в цене незначительно. Так, «Мироновский хлебопродукт» вырос на 0,34%, «Кернел» поднялся на 0,38%, «Астарта» повысилась на 0,68%.

Как отмечают аналитики, на украинском рынке еврооблигаций в среду наблюдалось ралли. Длинные суверенные выпуски повысились почти на пункт. «Нафтогаз» рос в течение всей торговой сессии и существенно прибавил к закрытию. Корпоративные и банковские бумаги продолжают пользоваться высоким спросом, и особенно это касается высокодоходных облигаций.