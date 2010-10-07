Эксперт: сегодня начинается сезон корпоративной отчетности в США

Сегодняшний день является неофициальным началом сезона корпоративной отчетности в США, который традиционно открывает алюминиевый гигант Alcoa.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что сегодня в 23:10 по киевскому времени компания Alcoa опубликует результаты своей работы за третий квартал 2010 года.

По мнению Д.БЕЛОВА, «на текущий момент ключевой вопрос на мировых фондовых рынках таков: ожидать ли новой программы денежных вливаний со стороны ФРС США?». Связанная с этим фактором неоднозначность не дает рынкам четкого понимания относительно вектора движения, считает аналитик. К тому же начинается сезон корпоративной отчетности, результаты которого также нельзя однозначно предсказать, еще раз подчеркнул он.

По словам аналитика, в среду, 6 октября, мировые фондовые рынки показали смешанную динамику торгов. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,5%. При этом индекс S&P 500 утратил менее 0,1%, в то время как индекс DJIA вырос на 0,2%. Европейские рынки росли после выхода хороших макроэкономических данных. Промышленные заказы в Германии в августе выросли на 20,3% в годовом измерении и на 3,4% в месячном измерении. Участники рынка ожидали роста соответствующих показателей на 17,2% и 0,9%. Кроме того, июльские показатели были пересмотрены в сторону улучшения.

Как считает Д.БЕЛОВ, американская статистика в среду оказалось неоднозначной. Объемы заявленных компаниями планов по сокращению рабочих мест, по данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, сократились на 44,1% в годовом измерении, что на 10,4 пункта ниже значения прошлого месяца. В то же время, данные компании ADP указали на сокращении 39 тыс. рабочих мест в частном секторе в сентябре при ожиданиях увеличения их количества на 20 тыс. По данным Ассоциации ипотечных банков, количество заявок на ипотечные кредиты по состоянию на 1 октября уменьшилось на 0,2% в месячном измерении, хотя рыночные игроки ожидали большего сокращения - на 0,8%.