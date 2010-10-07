Эксперт: индекс Украинской биржи взял курс на рост

Индекс Украинской биржи после снижения в первые часы торгов взял курс на рост и закончил сегодняшний день повышением.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, к концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался снижением на 0,1%, в то время как американские индексы не демонстрировали явно выраженной динамики. Объем торгов акциями на Украинской бирже в четверг составил 114 млн. грн., отметил аналитик.

Д.БЕЛОВ подчеркнул, что банк «Форум» и Северный ГОК сегодня вновь были лидерами роста, прибавив в стоимости 5,3% и 4,15% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 7 октября, поднялся на 0,78% – до 1896,59 пункта. Общий объем торгов составил 161 млн. 162 тыс. грн., из них на срочном рынке – 47 млн. 140 тыс. грн.

Индекс ПФТС вырос на 1,01% – до 760,87 пункта. Общий объем торгов составил 243 млн. 682 тыс. грн.