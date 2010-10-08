Эксперт: рынок акций падал из-за низкой ликвидности и увлеченности игрой на понижение

Отсутствие притока ликвидности и увлеченность игрой на понижение - две основные причины, почему украинский рынок акций снижался в течение сентября, в то время как мировые фондовые площадки демонстрировали приличный рост за данный отрезок времени.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В связи с этим, считает она, «предположить, как украинский фондовый рынок будет вести себя в ближайшее время, достаточно сложно. Если на мировых фондовых площадках рост продолжится, будем надеяться, что и мы покажем позитивную динамику».

Как отметила аналитик, внимание инвесторов сейчас приковано к данным по безработице в США за сентябрь, ожидающимся сегодня. Кроме того, важным событием будет заседание «Большой семерки», которое состоится на этих выходных».

По информации Е.ЕВДОЧЕНКО, украинский фондовый рынок сегодня открылся снижением индекса UX на 0,67% на фоне небольшой коррекции вниз мировых фондовых индикаторов после сентябрьского ралли. «Хотя в последнее время корреляция украинского фондового рынка и мировых фондовых площадок фактически сведена к нулю, особенно что касается восходящей динамики, но на снижение украинские участники торгов в последнее время реагируют достаточно эмоционально», - подчеркнула аналитик.