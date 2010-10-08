Эксперт: сезон квартальной отчетности в США начался с мажорной ноты

Сезон квартальной отчетности в США начался с мажорной ноты.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он подчеркнул, что в третьем квартале 2010 года компания Alcoa показала прибыль на акцию в размере 0,09 доллара, что на 67% превысило рыночные ожидания. Банк Англии и Европейский центральный банк не внесли изменений в свою монетарную политику, оставив учетные ставки неизменными.

По словам аналитика, несмотря на то, что все важные статистические показатели в течение вчерашнего дня оказались позитивными, участники торгов тревожатся относительно возможного падения индексов. Трейдеры фиксировали прибыль от недавнего роста в ожидании отчета по рынку труда в США в сентябре. Ожидания сокращения количества рабочих мест, несмотря на прирост в частном секторе, подогревают интерес к вероятным действиям ФРС для стимулирования экономики. Фактически этот показатель может стать решающим для соответствующего решения Федеральной резервной системы. Трейдеры также решили зафиксировать прибыль по золоту, что привело к падению цены на драгоценный металл на до 1 334 долларов за унцию.

Как отметил Д.БЕЛОВ, рынки завершили четверг небольшим снижением. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 утратил менее 0,1%. Индексы S&P 500 и DJIA снизились на 0,2%. Вчера утром показатели промышленного производства в Германии порадовали рынки. В августе производство выросло на 10,7% (в годовом выражении) и на 1,7% (в месячном выражении), что оказалось выше ожиданий участников рынка в 9,8% и 0,5% соответственно. Позднее появились позитивные новости из США. Первичные заявки на пособие по безработице по состоянию на 2 октября составили 445 тыс., что на 11 тыс. меньше пересмотренного значения за предыдущую неделю, а также ниже рыночных ожиданий. Рост продаж в сетевых магазинах в сентябре составил 2,6% (в годовом выражении), что оказалось немного ниже ожиданий участников рынка в 2,9%. Объем потребительских кредитов в августе сократился на 3,3 млрд. долларов - меньше, чем ожидавшееся участниками рынка сокращение на 3,5 млрд. долларов. В июле сокращение составило 4,1 млрд. долларов.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени будут опубликованы данные о количестве рабочих мест в экономике США за исключением сельскохозяйственного сектора. Участники рынка ожидают сокращения количества мест на 5 тыс., при том что в частном секторе их количество должно вырасти на 8 тыс. до 75 тыс. Вместе с этими данными будет опубликован уровень безработицы за сентябрь, который, согласно рыночным ожиданиям, должен вырасти на 0,1 процентных пункта до 9,7%.