Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,97%, Украинской биржи – на 0,66%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 8 октября, снизился на 0,97% – до 753,51 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 19 млн. 416 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,66% – до 1884,12 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 70 млн. 886 тыс. грн., из них на срочном рынке – 38 млн. 315 тыс. грн.