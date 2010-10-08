Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,97%, Украинской биржи – на 0,66%
19:15, 08 октября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 8 октября, снизился на 0,97% – до 753,51 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 19 млн. 416 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,66% – до 1884,12 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 70 млн. 886 тыс. грн., из них на срочном рынке – 38 млн. 315 тыс. грн.
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