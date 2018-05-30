Глобальный кризис, похоже, остался в прошлом

Макроэкономические данные из США и Европы уже долгое время держат игроков фондовых рынков в напряжении. Поступающая к инвесторам информация имеет весьма противоречивый характер. Так, за один день они получают ощутимый заряд положительной энергии, а уже на следующий – теряют этот позитив в результате плохих показателей экономики. При этом довольно часто настроения участников фондовых рынков меняются в течение одного торгового дня – и снова из-за чрезвычайно противоречивых новостей относительно экономики как Америки, так и Европы.

Тем не менее, мировые биржи по результатам августа и сентября показали рост, чего нельзя сказать об украинских рынках ценных бумаг. В начале же октября сложилась несколько иная ситуация. Инвесторы на международных площадках решили зафиксировать свою прибыль по предыдущему месяцу, так как не были уверены в положительных результатах за третий квартал мировых корпораций, отчетность которых стартовала 7 октября. Однако оптимизм большинства игроков все же возобладал над неуверенностью остальных участников, и рынки пошли вверх.

Как подчеркнул аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, 1 октября на американских рынках победили «быки». В этот день мировые рынки демонстрировали разнонаправленное движение. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,2%. В то же время американские индексы S&P 500 и DJIA выросли на 0,4%. В течение торговой сессии на американских рынках наблюдалось разнонаправленное движение, однако они все-таки закрылись ростом благодаря позитивной макроэкономической статистике.

При этом в первый день октября украинские фондовые площадки снизились, в очередной раз подтвердив мнение экспертов о том, что отечественные игроки давно перестали обращать внимание на внешний позитив, но реагируя на любой негативный сигнал, поступающий с международных рынков.

По словам аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, украинские фондовые рынки 1 октября двигались против тренда, отмеченного на мировых площадках, и закрылись в красной зоне. Биржа UX открылась ростом котировок, но вскоре ситуация изменилась на противоположную, и к закрытию индекс снизился.

Индекс Украинской биржи 1 октября опустился на 0,57% – до 1945,97 пункта. Индекс снизился на 0,21% – до 782,37 пункта.

В последующие дни октября позиции оптимистов несколько ослабли. Д.Белов обратил внимание, что на мировых фондовых биржах в преддверии сезона корпоративных отчетов начали преобладать «медведи». Участники рынка 4 октября решили перестраховаться в связи с тем, что некоторые компании могут не оправдать рыночных ожиданий, что приведет к снижению рыночных индексов. Мировые биржи зафиксировали снижение котировок. По итогам дня европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,5%. Индекс S&P 500 снизился на 0,8%, а индекс DJIA утратил 0,7%.

Как отметил Д.Белов, неоднозначная макроэкономическая статистика также не способствовала активности «быков». Снижение промышленных заказов в США в августе составило 0,5%, что немного превысило ожидания рынка (падение на 0,4%). Однако рост за предыдущий месяц был пересмотрен с 0,1% до 0,5%. Продажи домов, сделки по которым находятся в стадии завершения, в августе выросли на 4,3%, что значительно превысило ожидания рыночных игроков (+2,8%).

Кроме того, отметил Д.Белов, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке в очередной раз заявил о том, что дополнительная скупка активов его ведомством поможет росту экономики. При этом он призвал Конгресс к принятию мер по сокращению бюджетного дефицита, однако предостерег его от слишком быстрых действий, которые могут помешать восстановлению. Банк Японии снизил учетную ставку ниже 0,1% для стимулирования роста экономики. Кроме того, японские монетарные власти заявили о создании фонда размером 60 млрд. долларов для выполнения поставленных задач посредством покупки государственных облигаций.

«Медведи» на украинском рынке охотно поддержали своих зарубежных коллег. Так, прошедшая неделя на украинском рынке акций началась с резкого падения котировок отечественных акций, отмечают аналитики компании Phoenix Capital. В частности, инвесторы в понедельник, 4 октября, активно продавали украинские бумаги на Украинской бирже. Объем торгов был выше среднего. «Мотор Сич» и «Укрсоцбанк» продемонстрировали рекордно низкие результаты, потеряв 6,09% и 5,52% соответственно. Акции горно-металлургического сектора также существенно упали в цене. Алчевский меткомбинат снизился на 3,69%, Авдеевский коксохим – на 3,92%, «Азовсталь» - на 3,51%, Енакиевский метзавод - на 1,55%, Ясиновский КХЗ - на 1,24%. Генкомпании следовали общему негативному тренду, так же как и остальные ликвидные бумаги. «Центрэнерго» потеряло 4,03%, «Захидэнерго» - 1,11%, «Райффайзен банк Аваль» - 3,21%, «Укрнафта» - 3,18%, «Укртелеком» - 2,57%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 4 октября снизился на 2,82% – до 760,30 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 3,61% – до 1875,74 пункта.

Далее фондовые рынки продемонстрировали уверенность в будущем глобальной экономики. По информации Д.Белова, мировые биржи уже 5 октября показали значительный рост. Европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 1,3%. Индекс S&P 500 «выстрелил» на 2,1%, в то время как индекс DJIA вырос на 1,8%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,6%. По словам аналитика, главным фактором роста стали рыночные ожидания новых программ стимулирования в ведущих экономиках мира. После заявления Банка Японии о снижении учетной ставки и оглашения программы покупки активов на 60 млрд. долларов участники торгов решили, что многие центральные банки последуют примеру Японии и начнут очередную кампанию по покупке активов для поддержания своих экономик, что обеспечит значительную дополнительную ликвидность и рост фондовых рынков.

Как считает Д.Белов, на этом фоне позитивная статистика из США была практически незаметной. Индекс непроизводственного сектора США, рассчитываемый Институтом управления поставками, в сентябре вырос до 53,2 пункта, что превысило ожидания участников рынка в 52 пункта. По словам аналитика, в этот день, на ожиданиях новых денежных вливаний, дорожали практически все активы, включая государственные облигации США и золото. Благодаря спекуляциям золото поставило новый исторический максимум – 1351 доллар за тройскую унцию. Нефть подорожала до 82,9 доллара за баррель.

Украинский рынок ценных бумаг 5 октября установил рекорд по объему торгов, что не помешало ему ощутимо упасть. Так, сообщил Д.Белов, объем торгов акциями на Украинской бирже в этот день достиг огромных по меркам украинского рынка 191 млн. грн., и это явилось максимумом с начала года. «Тем не менее, хоть индекс УБ снижался на 4% в середине дня, коснувшись отметки 1800 пунктов, однако к окончанию торговой сессии смог восстановить большинство потерянного в ходе дня», – сказал аналитик.

Индекс Украинской биржи 5 октября снизился на 0,69% – до 1862,84 пункта. Индекс ПФТС упал на 2,29% – до 742,91 пункта.

Аналитики Phoenix Capital, делая обзор начала октября, нашли позитив на отечественном рынке, несмотря на его падение. Они спрогнозировали скорое завершение снижения стоимости отечественных бумаг, обеспечивающее хорошие условия для получения прибыли. Как подчеркнули аналитики, украинские акции существенно упали в цене за первые три торговые сессии октября. Распродавались абсолютно все акции, включая бумаги фундаментально сильных компаний. Аналитики полагают, что это падение не обусловлено экономическими событиями в Украине или изменением отношения инвесторов к развивающимся рынкам. Благоприятные финансовые показатели промышленных и аграрных компаний в первом полугодии 2010 года дают основания предполагать дальнейший рост отечественных бумаг.

Как отметили аналитики, украинские акции в последнее время торговались против тренда, отмеченного на развивающихся рынках. В частности, индекс Украинской биржи с начала сентября потерял 10%, в то время как индекс MSCI EM вырос на 10%. Аналитики ожидают, что рынок стабилизируется, и при этом фундаментально сильные компании восстановятся быстрее, чем большинство бумаг на рынке.

По мнению аналитиков Phoenix Capital, падение украинских акций в конце сентября можно объяснить оттоком средств крупных институциональных инвесторов. Фиксирование прибыли в конце третьего квартала и подавленная динамика индекса УБ привели к снижению рынка. Падение фондового рынка также подогрело рост коротких позиций.

Как считают аналитики Phoenix Capital, основным внутренним риском является неудовлетворительное состояние государственных финансов. Однако возобновление сотрудничества с МВФ позволило правительству взять состояние государственных финансов под контроль. Реализация реформ, прописанных в меморандуме МВФ, позволит стабилизировать государственные финансы в следующем году, полагают аналитики.

Вышеизложенные прогнозы подтвердились в последующие дни, и отечественный рынок ценных бумаг наконец-то пошел в рост.

По словам аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александра Кушнарева, 6 октября украинский фондовый рынок смог прервать затяжную полосу коррекции, продолжавшуюся семь сессий подряд. Оптимистичный настрой, преобладавший на зарубежных биржах с начала недели, переняли и отечественные игроки, сочтя текущие ценовые уровни привлекательными для покупок, что выразилось в высоких рыночных оборотах.

Как считает А.Кушнарев, участники рынка находятся в поиске привлекательных инвестиционных идей, поэтому в краткосрочной перспективе практически любая бумага может показать ощутимый рост стоимости. Однако закрепиться на высоких уровнях смогут лишь фундаментально сильные эмитенты.

Аналитик отметил, что начало торгов на Украинской бирже 6 октября прошло в позитивном ключе, чему способствовала благоприятная внешняя конъюнктура, сформировавшаяся к открытию. Поводом для оптимизма послужила новая череда мер, которые планируют предпринимать правительства ведущих стран для стимулирования национальных экономик. В частности, Бен Бернанке заявил о готовности ФРС США приступить к реализации программы по выкупу государственных облигаций. На этом фоне американские и азиатские площадки накануне показали уверенный подъем. Поддержку рынку также оказали торговавшиеся в плюсе котировки товарных фьючерсов и фьючерсов на американские фондовые индексы.

Индекс ПФТС по итогам торгов 6 октября повысился на 1,40% – до 753,29 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 1,02% – до 1881,93 пункта.

7 октября начался новый этап для фондовых рынков. Этот день считается началом отчетности мировых корпораций за третий квартал. Сейчас он имеет особое значение, так как глобальные компании своими результатами смогут как подтвердить конец мирового кризиса, так и сигнализировать инвесторам о том, что плохие прогнозы верны…

По мнению Д.Белова, «на текущий момент ключевой вопрос на мировых фондовых рынках таков: ожидать ли новой программы денежных вливаний со стороны ФРС США?». Связанная с этим фактором неоднозначность не дает рынкам четкого понимания относительно вектора движения. К тому же начинается сезон корпоративной отчетности, результаты которого также нельзя однозначно предсказать, еще раз подчеркнул аналитик.

Д.Белов подтвердил, что сезон квартальной отчетности в США начался с мажорной ноты. В третьем квартале 2010 года компания Alcoa (крупнейший алюминиевый гигант, традиционно начинающий сезон отчетности) показала прибыль на акцию в размере 0,09 доллара, что на 67% превысило рыночные ожидания (ожидалось приблизительно 0,05 доллара).

Однако вернемся к отечественному рынку акций, который продолжает демонстрировать повышенную волатильность (падение – рост – и снова очередное падение, вероятно, в перспективе).

По мнению начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, отсутствие притока ликвидности и увлеченность игрой на понижение - две основные причины, почему украинский рынок акций снижался в течение сентября, в то время как мировые фондовые площадки демонстрировали приличный рост за данный отрезок времени.

В связи с этим, считает она, «предположить, как украинский фондовый рынок будет вести себя в ближайшее время, достаточно сложно. Если на мировых фондовых площадках рост продолжится, будем надеяться, что и мы покажем позитивную динамику».

Вероятно, что положительная отчетность мировых корпораций поможет росту украинского фондового рынка, так как и отечественные компании тоже демонстрируют неплохие результаты. Однако макроэкономические показатели Украины вызывают определенные сомнения…

Игорь Галычак (УНИАН)