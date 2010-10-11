Эксперт: индекс Украинской биржи на прошлой неделе снизился на 3,2%

Индекс Украинской биржи по итогам прошедшей недели снизился на 3,2%.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

В частности, по его словам, индекс Украинской биржи снижался в течение пятницы, 8 октября, в ожидании данных о количестве рабочих мест в США и вырос на несколько пунктов после публикации этих данных. К концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался снижением на 0,2%, в то время как американские индексы демонстрировали снижение на 0,1-0,2%.

Аналитик отметил, что индекс Украинской биржи закончил пятницу падением. Объем торгов акциями был сравнительно небольшим на фоне показателей прошедшей недели. Банк «Форум» стал лидером падения в этот день, потеряв 1,8% стоимости.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 8 октября, упал на 0,66% – до 1884,12 пункта. Общий объем торгов составил 70 млн. 886 тыс. грн., из них на срочном рынке – 38 млн. 315 тыс. грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,97% – до 753,51 пункта. Общий объем торгов составил 19 млн. 416 тыс. грн.