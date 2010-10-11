Эксперт: данные по рынку труда США позитивно повлияли на фондовые биржи

Опубликованные в пятницу, 8 октября, данные по рынку труда США оказали позитивное влияние на фондовые биржи.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, в пятницу фондовые рынки показали смешанные результаты торгов. Европейский индекс DJ Stoxx 600 остался практически неизменным на уровне 262,3 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%, а DJIA прибавил чуть более 0,5%.

Как отметил Д.БЕЛОВ, количество рабочих мест в экономике США за исключением сельского хозяйства в сентябре сократилось на 95 тыс., что превысило ожидания. В то же время количество мест в частном секторе увеличилось на 64 тыс., что ниже ожидавшихся участниками рынка 75 тыс. Показатель роста в августе был пересмотрен с 67 до 93 тыс. Наибольшие сокращения были зафиксированы в государственном секторе - 159 тыс. мест, что в значительной степени связано с увольнением временных работников, нанятых для проведения переписи населения. Уровень безработицы в сентябре составил 9,6%, тогда как рынок ожидал ухудшения показателя до 9,7%.

По словам аналитика, сегодня не ожидается выхода важных статистических данных. Также в этот день не предстоит выхода важных корпоративных отчетов. Фон для украинского рынка на открытии был умеренно позитивный.