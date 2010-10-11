Эксперт объясняет большой спрэд в акциях УБ допэмиссией и неготовностью продавать их дешево

Большой спрэд котировок акций Украинской биржи объясняется предстоящей дополнительной эмиссией и неготовностью держателей продавать их дешево.

Так прокомментировал УНИАН ситуацию с торгами акциями Украинской биржи президент инвестиционной компании «Проспект Инвестмент» Владимир СИРЕНКО.

«Что касается большого спрэда между ценой покупки и продажи, во-первых, свой отпечаток накладывает предстоящая дополнительная эмиссия акций Украинской биржи, а во-вторых, держатели акций не готовы продавать их дешево в рынок, тем более, что рыночная капитализация Украинской биржи будет только расти», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, акции ОАО «Украинская биржа» с 8 октября включены в ее биржевой список (категория – внелистинговые ценные бумаги) и допущены к торгам на рынке котировок.

По информации пресс-службы, по итогам первого дня торгов сделок по акциям биржи заключено не было. Лучшая заявка на покупку составила 2200 грн., заявка на продажу – 5 тыс. грн. Номинальная стоимость одной акции ОАО «Украинская биржа» составляет 1 тыс. грн.