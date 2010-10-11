"Укртелеком" выпустит облигации

Компания "Укртелеком" приняла решение об открытом размещении именных процентных обычных облигаций серий J и K на сумму 275 млн. грн. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что облигации выпускаются двумя сериями: серии J на сумму 125 млн. грн. и серии K – на сумму 150 млн. грн. Облигации эмитируются в бездокументарной форме, номинал облигаций – 1 тыс. грн.

Первичное открытое размещение облигаций будет проводиться в сроки: начало размещения облигаций для обеих серий – 19.10.2010; окончание размещения облигаций серии J – 19.04.2011; дата окончания размещения облигаций серии K – 19.07.201. Срок обращения облигаций – один год.

Размещение облигаций планируется через организатора торговли ОАО «Украинская биржа». Эмитент пользуется услугами андеррайтера во время размещения облигаций ООО «Тройка Диалог Украина».

Процентная ставка по облигациям обеих серий на весь период обращения

устанавливается в размере 17% годовых.

Привлеченные средства в полном объеме предусматривается использовать для обеспечения надежной эксплуатации и повышения эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительства и модернизации сетевой инфраструктуры, вместе с волоконно-оптическими линиями и сетью мобильной связи третьего поколения (3G), развития перспективных услуг, в т.ч. предоставление широкополосного доступа к Интернет и международных соединений с использованием IP-технологий, и внедрения системы конвергентных услуг голосовой связи, видеосвязи и передачи данных.