ФГИУ за январь-сентябрь получил 433,7 млн. грн. от аренды – 68% плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-сентябрь этого года получил 433,7 млн. грн. от аренды, что составляет 67,7% от годового плана (650 млн. грн.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Согласно сообщению, фонд также получил за январь-сентябрь 177 млн. грн. дивидендов, что составляет 159% от годового плана.

Поступления от приватизации за январь-сентябрь составили 517,6 млн. грн. или 8,16% от годового плана.

Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год был определен в объеме 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом Украины от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.