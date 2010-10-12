Эксперты: украинские фондовые индексы в понедельник двигались в боковом тренде

Украинские фондовые индексы в понедельник, 11 октября, двигались в боковом тренде.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в понедельник открылся ростом, однако вскоре начал снижаться и по итогам дня закрылся недольним повышением. Общий объем торгов был невысоким. Бумаги «Захидэнерго» продемонстрировали наибольший рост среди голубых фишек, прибавив 1,07%.

По информации аналитиков, большинство акций горно-металлургического сектора в понедельник поднялись в цене, следуя общей позитивной тенденции. Алчевский меткомбинат прибавил 0,26%, Авдеевский коксохим - 0,07%, «Азовсталь» - 0,51%, Енакиевский метзавод - 0,32%. Ясиновский КХЗ (-0,34%) оказался среди немногих бумаг, которые закрылись в минусе.

Аналитики сообщают, что «Центрэнерго» (+0,11%), «Мотор Сич» (+0,23%), «Укрнафта» (+0,35%) и «Укртелеком» (+0,24%) в понедельник немного выросли. Акции банков в цене практически не изменились. Так, «Райффайзен банк Аваль» снизился всего на 0,09%, «Укрсоцбанк» упал на 0,02%, банк «Форум» вырос на 0,37%.

В обзоре также говорится, что украинские акции, торгующиеся на иностранных площадках, в понедельник закрылись разнонаправленно. Среди акций нефтегазовых компаний, Cadogan Petroleum потерял 2,36%, JKX Oil & Gas вырос на 2,5%, а Regal Petroleum в цене не изменился. Ferrexpo и МХП прибавили 0,75% и 0,93% соответственно. На Варшавской фондовой бирже «Астарта» потеряла 1,54%, а «Кернел» закрылся уверенным ростом на 1,08%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 октября, повысился на 0,33% – до 755,98 пункта. Общий объем торгов составил 117 млн. 303 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов вырос на 0,25% – до 1888,80 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 656 тыс. грн., из них на срочном рынке – 11 млн. 324 тыс. грн.