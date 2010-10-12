Astrum: ралли в сегменте государственного долга продолжается

Ралли в сегменте государственного долга продолжается, что будет подталкивать вниз заявки вдоль всей кривой доходности.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его прогнозам, сегодняшний аукцион по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) станет продолжением тенденции предыдущих размещений, зафиксировав очередное снижение ставок.

Как считает аналитик, наиболее интересным является результат размещения ОВГЗ со сроком обращения 2,5 года, которые являются аналогом НДС-облигаций и могут служить ориентиром по доходности последних. По его оценкам, доходность данных бумаг может опуститься на 50-100 базисных пунктов по сравнению с предыдущим размещением и будет находиться в пределах 11-11,5%.

С.ФУРСА не исключает, что правительство сможет разместить даже облигации с погашением в январе 2015 года. Возможная доходность по данному выпуску составляет порядка 13%, отметил аналитик.

Напомним, во вторник, 12 октября, правительство проводит очередной аукцион по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). Рынку предлагаются четыре сериибумаг: со сроком обращения 5 месяцев, 11 месяцев, 2,5 года и 4 года.