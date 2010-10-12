Эксперт: сегодня в США будут опубликованы отчеты трех важных компаний

Сегодня в США будут опубликованы квартальные отчеты трех важных компаний.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он сообщил, что оператор перевозок CSX по итогам третьего квартала 2010 года, по ожиданиям участников рынка, покажет прибыль на акцию в размере 1,04 доллара (во втором квартале этого года - 1,07 доллара, в третьем квартале 2009 года - 0,74 доллара). Компания Intel в третьем квартале 2010 года, согласно консенсус-прогнозу, заработает прибыль на акцию в размере USD 0,5 доллара (во втором квартале этого года - 0,51 доллара, в третьем квартале 2009 года - 0,33 доллара). Компания Linear Technologies в фискальном первом квартале 2011 года должна показать прибыль на акцию в размере 0,6 доллара (в четвертом квартале 2010 года - 0,54 доллара, в первом квартале 2010 года - 0,27 доллара).

По информации аналитика, сегодня в 14:30 в США опубликован индекс оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса. В 17:00 выйдут данные об индексе экономического оптимизма предприятий от исследовательских институтов IBD и TIPP. Ожидается снижение последнего индекса на 0,8 пунктов до отметки 44,5 пункта (значения ниже 50 означают преобладание пессимистических ожиданий).

Д.БЕЛОВ отметил, что мировые фондовые рынки в понедельник, 11 октября, закрылись ростом. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,35%, закрывшись на уровне 263 пункта. Индексы S&P 500 и DJIA остались практически неизменными. Американские рынки 11 октября торговались в боковом тренде ввиду отсутствия важных новостей и статистических публикаций. При этом вчера в США праздновался День Колумба. Хотя рынок акций и работает в этот день, однако объем торгов значительно ниже среднего уровня.

По словам аналитика, европейские площадки в понедельник демонстрировали рост на фоне спекуляций относительно будущих действий ФРС и продолжения сезона отчетов в США. Азиатские рынки зафиксировали падение на фоне укрепления японской иены, а также новостей о повышении Китаем ставки резервирования для шести крупнейших банков страны.