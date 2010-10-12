ГКЦБФР хочет создать при Президенте координационный совет по регулированию рынка финансовых услуг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) выступает за создание при Президенте Украины координационного совета по регулированию рынка финансовых услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

«Мы считаем, что должен существовать некий координационный центр, который будет координировать действия регуляторов на финансовом рынке», - отметил он.

По словам Д.ТЕВЕЛЕВА, сегодня на финансовом рынке сложилась ситуация, когда «банковская сфера регулируется одним регулятором, рынок ценных бумаг – другим регулятором, небанковских финансовых услуг – третьим». «Ничего плохого в этом нет. Однако на стыке зон регулирования существуют определенные проблемы», - добавил председатель ГКЦБФР.

По его словам, решения совета должны носить рекомендательный характер, он должен состоять из представителей контролирующих органов и представителей профессиональных участников рынка.

По его информации, комиссия внесла свои предложения относительно создания координационного совета при Президенте Украины в проект Стратегии развития небанковского финансового сектора Украины до 2015 г., который был сегодня рассмотрен на заседании комиссии. Аналогичные предложения будут также направлены в Кабинет министров Украины и Администрацию Президента.