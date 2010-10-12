Эксперт: «Укртелеком» протестирует глубину спроса на корпоративные бумаги

«Укртелеком» должен протестировать глубину реального спроса на корпоративные бумаги на внутреннем рынке.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что «Укртелеком» относится к первому эшелону украинского рынка. Доходность облигаций в 17% предлагает спрэд более 700 базисных пунктов к суверенной кривой, что является привлекательной премией за корпоративный риск, сказал аналитик.

С.ФУРСА предполагает, что при размещении реальная доходность облигаций «Укртелекома» может оказаться ниже купонной на 100-200 базисных пунктов. По мнению аналитика, «способствует росту привлекательности эмиссии квазисуверенный статус эмитента и дефицит предложения на внутреннем рынке корпоративных облигаций».

Как сообщал УНИАН, компания «Укртелеком» приняла решение об открытом размещении именных процентных обычных облигаций серий J и K на сумму 275 млн. грн. Облигации выпускаются двумя сериями: серии J на сумму 125 млн. грн. и серии K – на сумму 150 млн. грн. Облигации эмитируются в бездокументарной форме, номинал облигаций – 1 тыс. грн.

Первичное открытое размещение облигаций будет проводиться в сроки: начало размещения облигаций для обеих серий – 19.10.2010; окончание размещения облигаций серии J – 19.04.2011; дата окончания размещения облигаций серии K – 19.07.201. Срок обращения облигаций – один год. Процентная ставка по облигациям обеих серий на весь период обращения устанавливается в размере 17% годовых.

Размещение облигаций планируется через организатора торговли ОАО «Украинская биржа». Эмитент пользуется услугами андеррайтера во время размещения облигаций ООО «Тройка Диалог Украина».