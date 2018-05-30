Генпрокуратура против АрселорМиттал - антагонизм невыясненной этимологии

Сегодня Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу по иску Генеральной прокуратуры Украины о признании недействительным Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи металлургического комбината «Криворожсталь», ныне известного как «АрселорМиттал Кривой Рог». Дело было закрыто в связи с отзывом Генпрокуратурой своего иска. Ответчики по иску - Фонд государственного имущества Украины и компания «АрселорМиттал Дуйсбург ГмбХ» полностью удовлетворены таким решением суда. Закрытие дела поддержал и Кабмин, интересы которого, по идее, пыталась защитить ГПУ. Как говорится, - всем спасибо, все свободны. Остается вопрос, неужели столь громкое дело не будет иметь никаких последствий?..

Как отменить кризис на отдельно взятом предприятии

Для начала напомним вкратце суть вопроса. В ноябре 2008 года, в самый разгар мирового финансово-экономического кризиса, в то время премьер-министр Юлия Тимошенко провела встречу с собственниками и топ-менеджерами предприятий горно-металлургического комплекса Украины. По результатам переговоров Кабмин и металлурги подписали Меморандум о взаимопонимании, который был призван обеспечить выживание отрасли в условиях резкого падения спроса на продукцию предприятий ГМК. В документе был выписан ряд взаимных обязательств. В частности, Кабмин просил собственников воздержаться от увольнений, обещая метпредприятиям льготные тарифы на газ и электроэнергию. Правительство так же обязалось выдать распоряжение ФГИ о подписании с компанией АрселорМиттал дополнительного соглашения к договору купли-продажи «Криворожстали».

Дело в том, что реально из всех собственников украинских меткомбинатов инвестиционные обязательства были только у АрселорМиттал и касались они, в том числе, модернизации производственных мощностей и наращивания объемов выплавки стали. Согласитесь, что в условиях кризиса говорить об увеличении объемов производства просто смешно. Что же касается модернизации, то все без исключения метпредприятия Украины с началом кризиса свернули или приостановили свои проекты по обновлению оборудования без каких-либо согласований.

В мае 2009 года компания АрселорМиттал и Фонд госимущетва согласовали изменения к договору купли-продажи госпакета акций ОАО «Криворожсталь» в части выполнения инвестобязательств. Конечно, кроме сугубо производственных, у АрселорМиттал были инвестобязательства и в социальной сфере. По заверениям в то время исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия Парфененко, собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных обязательств, включая сохранение штатной численности и своевременную выплату заработной платы. Кроме того, в соответствии с совместным решением трудового коллектива и собственника, срок действия соцобязательств продлен до 2011 года включительно. В марте этого года вместе со сменой правительства поменялся и глава ФГИУ, им стал Александр Рябченко. В течение этого года ФГИ провел на «АрселорМиттал Кривой Рог» две проверки выполнения инвестобязательств и никаких нарушений не выявил.

Согласно заявлениям Фонда, предприятие выполнило свои обязательства по всем пунктам договора, кроме тех из них, выполнение которых отложено в связи с форс-мажорными обстоятельствами (финансово-экономическим кризисом) согласно Дополнительному соглашению к Договору купли-продажи от 14 марта 2009 года.

Стоит отметить, что, по данным экспертов, с начала кризиса подобные изменения ФГИ вносил в договоры купли-продажи нескольких десятков отечественных предприятий, и ни по одному из них у ГПУ претензий пока не возникало. Таким образом, можно смело говорить о том, что, требуя признать недействительным договор о пролонгации сроков выполнения инвестобязательств на «АрселорМиттал Кривой Рог», Генпрокуратура пыталась оспорить влияние мирового фииансово-экономического кризиса на отдельно взятое предприятие.

Выеденное яйцо

Если говорить по сути иска, то основной претензией ГПУ к Фонду было превышении последним своих полномочий при подписании допсоглашения. В ГПУ настаивали на том, что ФГИ не согласовал подписание соглашения с Кабмином, хотя обязан был это сделать. Именно об этом шла речь в ходе первого заседания хозсуда по иску Генпрокуратуры, состоявшегося 1 октября этого года. Присутствовавшие в суде представители Фонда отметили, что согласно законодательству Украины, ФГИ не обязан согласовывать внесение изменений в договоры купли-продажи с кем бы то ни было. Тем не менее, представители Фонда пообещали предоставить суду доказательства того, что ФГИ все же получал распоряжение Кабмина относительно подписания соответствующего соглашения с АрселорМиттал.

Сразу оговоримся, что не будем останавливаться на массе процессуальных нарушений, о которых в ходе слушания дела заявляла партнер юридической фирмы «Бейкер и Маккензи» Светлана Романова, представлявшая в суде интересы «АрселрМиттал Дуйсбург ГмбХ». Сосредоточимся на развернувшемся в хозсуде споре между госструктурами, так как все споры между АрселорМиттал и государством Украина, согласно договору купли-продажи «Криворожстали», вообще должны были решаться в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины. То есть, данное дело было в принципе не подсудным хозсуду.

Учитывая, что своим иском ГПУ защищала интересы Кабмина (это собственно и признал представитель прокуратуры в суде), то на слушаниях был просто обязан присутствовать представитель Кабмина, который бы озвучил свою точку зрения по этому поводу. Явившись только на второе заседание суда, проходившее 5 октября, представитель правительства ошарашил истца, ответчиков, да и сам суд, заявив, что он не поддерживает иск Генпрокуратуры. «В целом по делу я не вижу нарушения интересов Кабмина обжалуемым договором», - отметил чиновник.

Оставшись в одиночестве, Генпрокуратура не спешила сдаваться и продолжила отстаивать правомочность своего иска, который без поддержки Кабмина выглядел довольно странно. Ведь абсолютно непонятно, чьи интересы защищает ведомство, если правительство не усматривает нарушения своих.

Судья в свою очередь не прекратил рассмотрение иска ГПУ, а перенес слушание на 12 октября.

Президент сказал «не надо». ГПУ ответила «есть»

Заявляя сегодня об отзыве иска Генпрокуратуры, ее представитель в суде лишь добавил, что просит в соответствии с хозяйственно-процессуальным кодексом прекратить производство по данному делу. Больше никаких пояснений не последовало. И это после того, как на протяжении предыдущих заседаний суда Генпрокуратура заявляла категорический протест против всех попыток ответчиков доказать безосновательность иска как такового. Что же могло измениться за неделю, прошедшую с предпоследнего слушания по иску? Возьмем на себя смелость предположить, что с юридической точки абсолютно ничего. Как было ясно с самого начала, Генпрокуратура поставила перед собой цель, несмотря ни на какие правовые и юридические преграды, добиться «правильного» решения. Судя по тому, как проходило слушание дела, когда практически все протесты ответчиков судом отклонялись, а протесты ГПУ, напротив, удовлетворялись, исход дела был предрешен в пользу прокуратуры. При этом все участники процесса понимали, что данный иск является только первым шагом на пути к расторжению договора купли-продажи «Криворожстали». Но тут в судебное производство вмешались так сказать «высшие» силы.

8 октября, находясь с официальным визитом в Париже, Президент Украины Виктор Янукович заявил, что реприватизации «АрселорМиттал Кривой Рог» не будет. "Я вчера сказал это президенту Саркози, что, скорее всего, этот вопрос не дойдет до суда, и никакой вопрос о реприватизации стоять не будет. А правительство рассмотрит вопрос вместе с владельцами завода Криворожсталь - компанией Арселол Миттал", - сказал В.Янукович.

Сегодняшние события в хозсуде показали, что для Генпрокуратуры слово Президента закон, а все остальное - мелочи. Хотя этих мелочей набралось не так уж и мало. Начнем с полного отсутствия логики в действиях ГПУ, сотрудники которой приложили не мало сил для подготовки столь серьезного иска, в последствии с легкостью отозванного. Высококлассные специалисты Фонда госимущества, бросив все свои дела, занялись защитой интересов родного учреждения. Министерство юстиции, представляя интересы Кабмина, потратило, наверное, не один десяток человекочасов. Судья Хозяйственного суда Киева Олег Хрипун угробил уйму времени, разбираясь в нюансах запутанного дела вместо того, чтобы решить десятки более простых хозяйственных споров. Заметьте, работа всех перечисленных представителей госаппарата является весьма высокооплачиваемой. При этом АрселорМиттал также потратился на юристов. Мы уж молчим о том, во что оценивается время президентов Украины и Франции, которым пришлось подключиться к этому делу. В целом, ресурсы были задействованы нешуточные, а результат один — и без того не очень высокой инвестпривлекательности Украины был нанесен тяжелейший удар.

Александр Неверов (УНИАН)