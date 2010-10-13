Уолл-стрит второй год подряд ставит рекорды в оплате труда

Финансовый кризис не мешает Уолл-стрит второй год подряд ставить рекорды в оплате труда, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Банки, хедж-фонды, компании по управлению денежными средствами, инвестиционные банки и фондовые биржи выплатят своим служащим в этом году самую высокую в истории денежную компенсацию и премиальные - 144 млрд долл. Согласно исследованию, проведенному газетой Wall Street Journal среди 35 компаний открытого типа, это на 4 проц больше, чем в 2009 г, когда сумма выплат "труженикам" Уолл-стрит составила 139 млрд долл.

Ожидается, что на оплату труда своих служащих Уолл-стрит потратит в 2010 г почти треть - 32,1 проц своих доходов, рост которых, кстати, отстает от роста денежных компенсаций. Так, согласно, выкладкам газеты, доходы в обследованных ею компаниях выросли за минувший год на 3 проц - с 433 млрд до 448 млрд долл. Их чистая прибыль составит в 2010 г 61,3 млрд долл.

Директор Центра за корпоративную этику Чарльз Элсон считает "возмутительным" размер денежных компенсаций, надбавок и льгот, видя в этом результат ставки институтов Уолл-стрит на получение прибыли, а не на долгосрочные интересы акционеров. В ответ обитатели "финансового Олимпа" заявляют, что если они не будут "адекватно оплачивать" труд своих служащий, они рискуют потерять наиболее талантливых из них.