«Укртелеком» планируют продать за 11-12 млрд.грн.

Фонд государственного имущества Украины планирует получить от продажи 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» 11-12 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, если Фонду удастся получить от реализации госпакета «Укртелекома» "между 11 и 12 млрд.", данную продажу можно будет считать «успешной».

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что не следует ожидать, что в данном конкурсе примет участие огромное количество компаний. По его оценке, их количество не превысит 5.

Глава ФГИУ также подтвердил, что, среди прочих, «Укртелекомом» интересовались такие компании, как СКМ и «Астелит».

По его словам, конкурсные условия разрабатывались приватизационной комиссией, поэтому среди них появились некоторые требования от государственных структур, регулирующих рынок связи.

А.РЯБЧЕНКО также добавил, что если бы ФГИУ более жестко отстаивал свои позиции при разработке конкурсных условий, возможно, продажа «Укртелекома» была бы перенесена на год.

Говоря о содержащихся в конкурсных условиях требованиях по не допуску к конкурсу компаний, в которых украинское или другое государство владеет пакетом более 25%, председатель ФГИУ отметил, что таким образом приватизационная комиссия решила приравнять как украинских участников, которым подобное требование выдвигается на основании действующего украинского законодательства, так и зарубежных.

По оценкам А.РЯБЧЕНКО, затраты на выполнение еще одного конкурсного условия о выделении спецсвязи из состава приватизированного предприятия обойдется его покупателю в сумму около 200 млн. грн.

Он также отметил, что стартовая цена госпакета «Укртелекома» была определена на основании котировок его акций на украинских биржах в день заседания приватизационной комиссии, которое состоялось на прошлой неделе.

В целом А.РЯБЧЕНКО выразил уверенность, что данный конкурс состоится и «Укртелеком» получит нового эффективного собственника.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком». Об этом говорится в официальном издании ФГИУ (номер от 13 октября т.г.).

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.