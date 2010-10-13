Эксперты: украинские фондовые площадки во вторник закрылись разнонаправленно

Украинские фондовые площадки во вторник, 12 октября, закрылись разнонаправленно.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс ПФТС незначительно вырос, а торги на Украинской бирже открылись резким снижением котировок, после чего индекс почти полностью отыграл падение. Активность на УБ была довольно высокой. Ралли по акциям «Укртелекома» (+4,37%) частично компенсировало снижение большинства бумаг. Бумага выросла на новости о том, что 13 октября будет объявлена дата проведения аукциона по приватизации компании.

По информации аналитиков, худшие результаты по итогам дня продемонстрировали банки («Райффайзен банк Аваль» потерял 1,61%, «Укрсоцбанк» - 2,06%), «Азовсталь» (-1,25%) и «Захидэнерго» (-1,74%). Акции горно-металлургического сектора снизились. Так, Алчевский меткомбинат упал на 0,39%, Aвдеевский коксохим – на 0,84%, Eнакревский метзавод – на 0,66%, Ясиновский КХЗ – на 0,46%. Остальные голубые фишки также несколько снизились в цене. «Центрэнерго» потеряла 0,42%, «Мотор Сич» - 0,43%, «Укрнафта» - 0,38%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 12 октября, повысился на 0,31% – до 758,30 пункта. Общий объем торгов составил 365 млн. 113 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,22% – до 1884,69 пункта. Общий объем торгов составил 142 млн. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. грн.