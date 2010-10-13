Фонд госимущества просит суд расторгнуть договор по «Лугансктепловозу»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) обратился с иском в Киевский хозяйственный суд относительно расторжения договора купли-продажи государственного пакета акций «Лугансктепловоза».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Фонд госимущества требует от покупателя «Лугансктепловоза» – управляющей компании «Брянский машзавод» возместить неустойку за неуплату в установленный срок средств за приобретенный пакет «Лугансктепловоза» в размере 82 млн. грн., а также пеню в размере 2 млн. 177 тыс. грн.

Как отметили в Фонде, причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

По информации пресс-службы, иск в хозяйственный суд Киева Фонд госимущества подал 8 октября т.г. Суд еще не назначил дату его рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, Киевский хозяйственный суд удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда государственного имущества Украины (ФГИ), касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В частности, по информации пресс-службы ФГИ, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный Фондом госимущества с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

Фонд госимущества ожидает официального уведомления о вынесенном Хозяйственным судом решении, после чего будет принимать решение о своих дальнейших действиях. Справка УНИАН. 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

«Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.