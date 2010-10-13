Эксперты: украинские акции на иностранных биржах во вторник пользовались спросом

Украинские акции, торгующиеся на иностранных биржах, во вторник, 12 октября, пользовались спросом.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, акции Cadogan Petroleum были бумагами дня, взлетев в цене на 9,52%. Regal Petroleum (+4,35%) также существенно вырос, а JKX Oil & Gas (+0,35%) немного прибавил в цене. Не отставали и акции компаний пищевой промышленности. «Астарта» поднялась на 4,26% на фоне роста цен на сахар. «Кернел» и МХП прибавили 1,22% и 0,98% соответственно. Ferrexpo также торговался в плюсе и по итогам дня вырос на 0,96%.

Аналитики сообщили, что высокая активность вчера наблюдалась на украинском рынке еврооблигаций. Цены на суверенные выпуски снизились в начале торговой сессии, однако отыграли падение и закрылись незначительным ростом. Похожая ситуация наблюдалась и в корпоративном секторе: цены упали в начале торговой сессии, однако к концу дня вернулись на уровень открытия.