Хозсуд отклонил иск Брянского машзавода по первой приватизации «Лугансктепловоза»

Киевский хозяйственный суд вчера, 12 октября, отклонил иск управляющей компании «Брянский машзавод» о выплате ей внесенной при первой приватизации «Лугансктепловоза» суммы за проданный госпакет акций в долларовом эквиваленте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, данный иск был направлен в Киевский хозяйственный суд как суд первой инстанции по решению Высшего хозяйственного суда после рассмотрения им кассационной жалобы ФГИУ на решение Хозяйственного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева своим решением обязал Фонд государственного имущества Украины возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» - российской холдинговой компании «Трансмашхолдинг» внесенные ею средства за приобретенный пакет акций в размере 76% уставного фонда в долларах по курсу по состоянию на момент покупки.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 19 июля 2006 года объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 г. Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.