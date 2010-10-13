Минфин привлек в бюджет почти 890 млн. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционе, который прошел во вторник, 12 октября, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 889 млн. 498 тыс. грн., сообщается на сайте ведомства.

От реализации облигаций со сроком погашения 16 марта 2011 года (срок обращения - 154 дня) и доходностью 6,5% годовых в бюджет удалось привлечь 447,854 млн. грн. Бумаги с тем же сроком погашения 28 сентября т.г. размещались под 7,15% годовых.

Облигаций со сроком погашения 31 августа 2011 года (срок обращения - 322 дня) и установленной доходностью 8% годовых были реализованы на 361,021 млн. грн. Бумаги с тем же сроком погашения 28 сентября т.г. размещались под 9% годовых.

ОВГЗ со сроком погашения 27 марта 2013 года (срок обращения - 896 дней) и доходностью 10,75% были размещены на сумму 10,847 млн. грн. На аукционе 28 сентября т.г. эти же бумаги размещались под 12% годовых.

Продажа бумаг со сроком погашения 28 января 2015 года (срок обращения – 1 568 дней) под 11% годовых обеспечила поступления в бюджет на уровне 69,776 млн. грн. Раньше Минфин выставлял на аукцион пятилетние ОВГЗ, но заявок на их приобретение не поступало.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ заявил, что планируется дальнейшее снижение доходности ОВГЗ. При этом он подчеркнул, что Минфин обеспокоен сложившейся ситуацией, когда «банки идут охотнее в наши облигации, даже при такой низкой доходности, и не активизируют свою деятельность на кредитование экономики»

По данным Национального банка Украины, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь текущего года поступило 35,116 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг для рекапитализации банков и погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 57,948 млрд. грн., в т.ч. в августе был осуществлен выпуск НДС-облигаций на сумму 16 млрд. 442,67 млн. грн.