Эксперт: хорошая отчетность корпораций и надежды на ФРС дали импульс фондовым биржам

Хорошая отчетность корпораций и новые надежды на Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) дали импульс фондовым биржам.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, во вторник, 12 октября, мировые фондовые рынки зафиксировали смешанную динамику. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,3%, снизившись до 262,5 пунктов. Индексы S&P 500 прибавил 0,4%, а DJIA вырос на 0,1%.

Как считает Д.БЕЛОВ, «поток статистических данных из США во вторник был скромным и неоднозначным». Индекс оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса, показал рост на 0,2 пункта в сентябре, однако не оправдал ожиданий участников рынка в 89,6 пункта. Индекс экономического оптимизма предприятий превысил ожидания экспертов, показав рост в октябре на 1,1 пункта, существенно превысив ожидания рынка.

По словам аналитика, отчет с заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 21 сентября был позитивно воспринят инвесторами. Хотя в нем не содержалось каких-либо новых сведений о монетарной политике, участники рынка еще больше поверили в то, что ФРС США примет решение о новых экономических стимулах на будущем заседании, которое состоится 3 ноября.

Д.БЕЛОВ отметил, что в отчетах корпоративного сектора во вторник превалировали позитивные результаты. Компании Intel и CSX в третьем квартале показали прибыль на акцию в размере 0,52 и USD 1,08 доллара соответственно, превысив ожидания на 4% каждая. Компания Linear Technologies по результатам финансового первого квартала 2011 года получила прибыль на акцию в размере 0,59 доллара, что оказалось на 2% ниже рыночных ожиданий.

Как сообщил аналитик, сегодня в 14:00 по киевскому времени о результатах работы в тертьем квартале отчитался JP Morgan Chase. Участники рынка ожидают прибыль на акцию в размере 0,884 доллара. В 15:30 публикуются данные о динамике индекса импортных цен в США. Участники рынка ожидают снижения индекса в сентябре на 0,2%.