Эксперт: доходность НДС-облигаций будет стремиться к уровню 11,25-11,5%

Учитывая результаты последнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), доходность НДС-облигаций будет стремиться к уровню 11,25-11,5%, что соответствует дисконту в 11,5%.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Таким образом, по его мнению, «можно констатировать очередное резкое снижением ориентира по доходности для НДС-облигаций, которые являются аналогом по дюрации для стандартных ОВГЗ со сроком обращения 2,5 года. При этом сохранение высоких темпов снижения доходности не позволяет говорить о завершении ралли, и мы не исключаем дальнейшего снижение доходности в сегменте государственного долга не исключено».

Как подчеркнул С.ФУРСА, снижение доходности ОВГЗ на вчерашнем аукционе продолжилось вдоль всей кривой предложения. При этом отмечалось лишь незначительное снижение общего объема спроса по сравнению с предыдущим размещением данных серий. Объем поданных заявок составил 2,2 млрд. грн., что только на 16% меньше, чем при размещении две недели назад (когда продавались аналогичные серии). В то же время значительно выросла доля удовлетворенных заявок на коротком конце кривой, что говорит о их большей концентрации вблизи уровней ставок отсечения. По пятилетним облигациям ставка отсечения была установлена на уровне 6,5%, что на 65 базисных пунктов ниже, чем при предыдущем размещении данной серии. По 11-месячным бумагам ставка отсечения составила 8%, что на 100 б.п. ниже. При этом в обоих случаях правительство удовлетворяло на только минимальные заявки.

По словам аналитика, наибольшее внимание вчера было вновь приковано к результатам размещения среднесрочных облигаций. Снижение ставок отсечения по ОВГЗ со сроком обращения 2,5 года превысило ожидания: доходность прошла важную отметку в 11%. Минфин удовлетворил одну заявку на уровне 10,75%, что на 125 б.п. ниже, чем при предыдущем размещении данной серии. С.ФУРСА отметил небольшой объем удовлетворенной заявки, что позволяет говорить о данном уровне лишь как об очередном индикативе, установленном для рынка. В то же время, данная система работает и позволяет Минфину снижать стоимость заимствований. При размещении данных облигаций максимальный уровень поданных заявок вновь соответствовал ставкам отсечения при предыдущем размещении облигаций со сроком обращения 2,5 года.

Аналитик добавил, что правительство также удачно для себя завершило размещение 4-летних облигаций. Доходность размещения составила 11%, при этом было удовлетворено две заявки из двух поданных. В то же время, С.ФУРСА не считает данный уровень рыночным. При размещении данной серии было вновь продемонстрирована опасность подачи неконкурентных заявок. Львиная доля удовлетворенного объема (60 млн. грн.) пришлась на поданную неконкурентную заявку и инвестор вряд ли согласился бы изначально на доходность в 11%, полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе, который прошел во вторник, 12 октября, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 889 млн. 498 тыс. грн.

От реализации облигаций со сроком погашения 16 марта 2011 года (срок обращения - 154 дня) и доходностью 6,5% годовых в бюджет удалось привлечь 447,854 млн. грн. Бумаги с тем же сроком погашения 28 сентября т.г. размещались под 7,15% годовых.

Облигации со сроком погашения 31 августа 2011 года (срок обращения - 322 дня) и установленной доходностью 8% годовых были реализованы на 361,021 млн. грн. Бумаги с тем же сроком погашения 28 сентября т.г. размещались под 9% годовых.

ОВГЗ со сроком погашения 27 марта 2013 года (срок обращения - 896 дней) и доходностью 10,75% были размещены на сумму 10,847 млн. грн. На аукционе 28 сентября т.г. эти же бумаги размещались под 12% годовых.

Продажа бумаг со сроком погашения 28 января 2015 года (срок обращения – 1 568 дней) под 11% годовых обеспечила поступления в бюджет на уровне 69,776 млн. грн. Раньше Минфин выставлял на аукцион пятилетние ОВГЗ, но заявок на их приобретение не поступало.