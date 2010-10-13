Эксперт: существенного роста украинских акций ожидать не стоит

Существенного роста на отечественных фондовых площадках в ближайшие дни ожидать не стоит.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, на украинском рынке до конца текущей недели сохранится вялая позитивная динамика. Основной настрой инвесторам на мировых рынках, за которыми традиционно движутся отечественные биржи, в оставшиеся дни недели будет задавать квартальные отчеты американских компаний. «Выходящая отчетность в целом будет более позитивной, нежели прогнозировали аналитики, что позволит инвесторам сохранить оптимистичный настрой», - полагает Я.ЛАВРИК.

По ее словам, украинский рынок фондовый рынок в среду, 13 октября, выглядел слабее своих зарубежных коллег. Торги на Украинской бирже проходили на положительной территории на фоне повышения фондовых индексов на внешних биржах. На утренней сессии оптимистичным настроениям на фондовых площадках способствовали опубликованные накануне протоколы заседания FOMC, которые укрепили надежду инвесторов на возобновление денежных вливаний в экономику США, а также сильная отчетность компании Intel. К тому же на руку покупателям сыграла макростатистика. В частности, игроков порадовал сентябрьский рост экспорта Китая на 25,1%, значительное увеличение объема заказов на производственное оборудование в Японии, а также повышение промпроизводства в еврозоне на 1% в августе, что на 2 процентных пункта выше прогноза аналитиков.

Я.ЛАВРИК сообщила, что к обеду индекс Украинской биржи, несмотря на позитивный настрой инвесторов на мировых рынках, растерял большую часть утреннего роста и остальную часть сессии консолидировался в боковом тренде. Давление на отечественный рынок оказал небольшой отскок вниз на российских площадках на фоне фиксации прибыли.

Как подчеркнула аналитик, отчетность американского банка JP Morgan Chase., который первым среди финансовых компаний обнародовал свои финрезультаты за 3 квартал, оказалась неоднозначной. С одной стороны, прибыль банка выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила ожидания аналитиков. С другой стороны, выручка компании не дотянула до прогнозов. В результате заметной реакции на отчет JP Morgan среди инвесторов не последовало.

По информации Я.ЛАВРИК, лучше рынка на Украинской бирже в среду торговались акции металлургов, которые показали хороший рост на фоне повышения цен на мировых площадках: «Азовсталь» (+1,34%), Алчевский МК (+0,72%), ММК им. Ильича (+4,17%). Акции «Укртелекома», которые пользуются повышенным спросом на информации о приватизации компании, к концу дня растеряли большую часть дневного роста и по итогам торгов повысились лишь на 0,70%. На фоне фиксации прибыли в аутсайдерах среди ликвидных бумаг закрепились акции Крюковского ВЗ (-2,04%). Вновь заметно подешевели также акции банковского сектора: «Укрсоцбанк» (-0,32%), «Форум» (-0,36%), «Райффайзен банк Аваль» (-0,58%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 октября, повысился на 0,19% – до 759,75 пункта. Общий объем торгов составил 407 млн. 162 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» вырос на 0,28% – до 1889,88 пункта. Общий объем торгов составил 191 млн. 505 тыс. грн., из них на срочном рынке – 25 млн. 186 тыс. грн.