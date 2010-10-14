Эксперты: на рынке украинских еврооблигаций вчера был рекордный рост

На украинском рынке еврооблигаций вчера был отмечен рекордный рост.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, наиболее активно торговались суверенные выпуски – короткие бумаги прибавили около пункта, а длинные - больше двух процентных пунктов. Высоким спросом пользовались и корпоративные бумаги. Среди облигаций банков «ПриватБанк» и «Альфа банк Украина» выросли на четверть пункта. Муниципальные выпуски практически не торговались в начале сессии, однако взлетели в цене ближе к концу дня. В особенности выросли облигации Киева.

Как отмечают аналитики, среди украинских акций, торгующихся на иностранных биржах, «Астарта» и Ferrexpo вчера достигли новых высот, прибавив 4,08% и 3,5% соответственно. Компании нефтегазового сектора упали в цене. Regal Petroleum потерял 1,39%, Cadogan - 1,09%, JKX Oil & Gas - 0,22%. «Кернел» (-0,23%) и МХП (-0,13%) немного снизились.