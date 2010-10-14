Эксперты: на украинском фондовом рынке в среду преобладали позитивные настроения

На украинском фондовом рынке в среду, 13 октября, преобладали позитивные настроения.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, торги на Украинской бирже в среду открылись резким ростом, однако ситуация изменилась в середине торговой сессии, и по итогам дня индекс прибавил всего 0,28%. Активность на рынке была довольно высокой.

По информации аналитиков, среди лучших в среду оказались акции горно-металлургического сектора. Алчевский меткомбинат прибавил 0,72%, Aвдеевский коксохим - 0,53%, «Азовсталь» - 1,34%, Eнакиевский метзавод - 0,06%, Ясиновский КХЗ - 0,23%. «Мотор Сич» (+0,1%), «Укрнафта» (+0,4%), «Укртелеком» (+0,7%) и «Захидэнерго» (+0,68%) также сыграли роль в росте рынка. Среди аутсайдеров оказались бумаги банковского сектора («Райффайзен банк Аваль» потерял 0,58%, «Укрсоцбанк» - 0,32%) и «Центрэнерго» (-0,11%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 13 октября, повысился на 0,19% – до 759,75 пункта. Общий объем торгов составил 407 млн. 162 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» вырос на 0,28% – до 1889,88 пункта. Общий объем торгов составил 191 млн. 505 тыс. грн., из них на срочном рынке – 25 млн. 186 тыс. грн.