Приватизация “Укртелекома”: продажа только для православных?

Похоже на то, что принять полноценное участие в конкурсе по продаже “Укртелекома” смогут только православные верующие. Такой вывод сделали представители оппозиции. И стоит отметить, что в чем-то они не так уже далеки от истины. Как отмечается в официальном сообщении Фонда госимущества относительно продажи предприятия, конкурс должен состояться 28 декабря. То есть, в то время, когда в помещении ФГИУ будут разворачиваться крупнейшие приватизационные страсти со времен продажи “Криворожстали”, западный мир со всеми своими инвесторами к этому времени уже несколько дней будет праздновать рождественско-новогодние праздники (Рождество на Западе празднуется 25 декабря). Однако, как отметил вчера на пресс-конференции председатель Фонда Александр Рябченко, если кому-то уж очень нужен “Укртелеком”, то можно забыть и о Рождестве...

Хотя с другой стороны, особой причины западным инвесторам забыть о Рождестве и ехать в предпраздничную Украину нет, поскольку их все равно на этом конкурсе никто не ждет. По крайней мере, это становится понятно из дополнительных условий участия в нем, которыми, в частности, четко прописывается – к участию в конкурсе не допустят компании, “в которых доля, которая принадлежит государству (Украине или другим государствам) или его государственным предприятиям, в уставном капитале превышает 25%, и в которых есть доля лица, в уставном капитале которого доля государства превышает 25%”. Именно это условие делает невозможным участие в конкурсе таких мировых гигантов рынка телекоммуникационных услуг как Deutsche Telecom и Telenor, в которых государственная доля превышает 25%.

А по словам старшего аналитика инвесткомпании Dragon Capital Таисии Шепетько, еще одно требование о недопущении к участию в конкурсе компаний, размер дохода которых на украинском рынке за последний финансовый год не превышает 25% общей суммы таких доходов в Украине, отсекает такого мощного игрока как “Киевстар”, доля доходов которого на рынке связи в 2009 году достигла 32%.

Таким образом, двумя “простенькими” условиями самые главные фигуранты рынка отправлены на “лаву запасных”. Однако в Фонде по этому поводу есть свои объяснения. Так, по словам А.Рябченко, требование относительно участия в конкурсе компаний, доля государства в которых не превышает 25%, прописана в украинском законодательстве, но касается исключительно украинских предприятий. В данном случае было решено распространить для равенства правил игры это требование и на представителей других стран. Что же касается недопущения к участию в конкурсе компаний, размер дохода которых на украинском рынке не превышает 25% общей суммы, то, как отметил председатель Фонда, это требование направлено на противостояние монополизации рынка одной структурой. Сложнее А.Рябченко было объяснить требование относительно компаний, “в которых есть доля лица, в уставном капитале которого доля государства превышает 25%”. Сначала он заявил, что в данном случае речь идет о юридических лицах, созданных специально для участия в приватизации “Укртелекома”. Однако потом отметил, что этот вопрос еще будет согласован с юристами Фонда.

В целом, временами в ходе пресс-конференции председателя Фонда создавалось впечатление, что он не до конца ознакомлен с условиями конкурса или, по крайней мере, не является их непосредственным автором. Частично это подтверждается словами А.Рябченко, что в конкурсных условиях были учтены точки зрения государственных структур, которые занимаются регулированием рынка связи. К тому же, как отметил руководитель ведомства, если бы Фонд занял более жесткую позицию относительно конкурсных условий, продажа могла опять быть отложена где-то так на год.

Однако хоть А.Рябченко держался очень оптимистично, его тезис относительно реализационной цены был достаточно скромным. Он отметил, что Фонд будет считать продажу успешной, если за пакет акций “Укртелекома” будет получено 11-12 млрд. грн.

По мнению экспертов, сумма сравнительно реалистична, хотя предприятие можно продать и дороже. Так, по словам начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, стартовая цена в 10,5 млрд. грн. при 92,79% «Укртелекоме» отвечает рыночной капитализации предприятия, исходя из текущих котировок его акций на украинских биржах.

С другой стороны, остаточная стоимость основных средств на балансе предприятия на 30 июня в 2010 г. составляла 8,5 млрд. грн. (возможно, она была бы выше, если учесть стоимость ряда ОС по рыночным ценам), а чистые активы - около 7,2 млрд. грн. Потому, учитывая вышеприведенные цифры и то, что выставляется абсолютно контрольный пакет акций, стартовая цена в 10,5 млрд. грн., по мнению аналитика, не выглядит завышенной. Кроме того, по словам Е.Евдоченко, исходя из мировой практики, инвестор, который получает абсолютный контрольный пакет акций предприятия (почти 100 %), как правило, платит премию за контроль (в среднем от 10% до 40%), потому не исключено, что цена продажи “Укртелекома” может достичь 14 млрд. грн.

В то же время, по мнению ряда аналитиков, негативно на конечную цену будет влиять ряд инвестиционных обязательств для будущего инвестора. Речь идет о требованиях относительно ограничения сокращения персонала, выделения специальной связи и бесплатной ее передача государству, что, по оценке председателя Фонда, обойдется покупателю в 200 млн. грн., выплата дивидендов за 2007 год в размере 74 млн. грн., урегулирование вопросов с кредиторами за привлеченный в 2005 г. кредит и о многом другом.

Но ключевым на сегодняшний день вопросом, от которого в конечном итоге зависит и реализационная цена предприятия, является количество компаний, которые захотят, вернее, смогут принять участие в конкурсе, ввиду того, что ряд серьезных игроков отсекается дополнительными условиями. Председатель ФГИУ считает, что участников будет пять. Однако аналитики более осторожны в своих прогнозах. Так, по мнению Т.Шепетько, наиболее вероятными претендентами на покупку “Укртелекома” являются украинская группа Систем Кэпитал Менеджмент и российская АФК “Система”, которой принадлежит украинский оператор мобильной связи MTС.

Стоит отметить, что А.Рябченко подтвердил - продажей “Укртелекома” среди прочих компаний интересовалась и СКМ (кстати, СКМ заявляла о заинтересованности уже несколько лет подряд - ред.). К тому же в конкурсных условиях не выдвигаются какие-либо требования к основной деятельности его участников. На шутливый вопрос журналиста, сможет ли “Азовсталь” принять участие в конкурсе, А.Рябченко также в шутливом тоне ответил – сможет, если захочет делать телефоны из стали...

Максим Хорунжий (УНИАН)