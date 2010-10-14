Эксперт: продолжение сезона корпоративной отчетности прибавляет оптимизма фондовым рынкам

Продолжение сезона корпоративной отчетности за третий квартал т.г. прибавляет оптимизма фондовым рынкам.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он подчеркнул, что один из крупнейших банков США JP Morgan Chase отчитался о прибыли за третий квартал в размере 1,01 доллара на акцию, что подразумевает рост на 23% (в годовом выражении). При этом фактический показатель превысил ожидания участников рынка на 14,3%.

По словам аналитика, на фоне благоприятного новостного фона и хороших новостей из корпоративного сектора биржи устремились вверх. В среду, 13 октября, фондовые рынки зафиксировали уверенный рост. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,4% до уровня 266 пунктов. Индекс S&P 500 прибавил 0,7%, DJIA повысился также на 0,7%.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, сегодня в 15:30 по киевскому времени будет опубликован ряд макроэкономических данных. Торговый дефицит США в августе должен достигнуть 44 млрд. долларов, увеличившись на 1,2 млрд. долларов. Индекс цен производителей должен показать рост на 0,1% в сентябре против 0,4% в августе. В годовом исчислении рост индекса в сентябре должен составить 3,7%, что на 0,6 процентных пункта выше значения предыдущего месяца. Кроме того, рынок ожидает, что количество первичных заявок на пособие по безработице по состоянию на 9 октября останется стабильным - 445 тыс.

По информации аналитика, сегодня после закрытия американских рынков будут опубликованы отчеты двух компаний ИТ-сектора. По прогнозам участников рынка, в третьем квартале 2010 года прибыль на акцию компании AMD составит 0,06 доллара (во втором квартале т.г. этот показатель составлял 0,11 доллара, а годом ранее был зафиксирован убыток в размере 0,26 доллара на акцию). Компания Google в третьем квартале 2010 года должна увеличить прибыль на акцию до 6,67 доллара, что означает рост на 3,4% к предыдущему кварталу и на 13,2% в годовом выражении.