Варшавская фондовая биржа оценена в 640 млн. долларов

Министерство государственного имущества Польши оценило стоимость Варшавской фондовой биржи в 1,8 млрд. злотых (около 640 млн. долларов по текущему курсу 2,8 злотых).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в ходе первичного размещения акций биржи, которое состоится 9 ноября, будут проданы 64% акций стоимостью 410 млн. долларов.

Частные инвесторы смогут купить до 30% запланированной эмиссии, но не больше, чем 100 акций каждый.

Максимальная цена акции установлена на уровне 43 злотых.

Запись на акции для частных инвесторов начнется 18 октября и будет длиться до полуночи 27 октября.

Ранее аналитики оценивали Варшавскую фондовую биржу в 1,5-2 млрд. злотых.

Как сообщал УНИАН, 12 октября польская Комиссия финансового надзора (KNF) утвердила проспект первичного размещения акций государственной Варшавской фондовой биржи.

Министерство госимущества включило в условия продажи сохранение 50% голосов на собрании акционеров биржи, отметив, что планирует полностью ее приватизировать за 3-5 лет.

По данным Варшавской фондовой биржи, в прошлом году ее доходы выросли до почти 70 млн. долларов с около 64 млн. долл. годом ранее, а операционная прибыль увеличилась до 27,5 млн. долл. с 24,5 млн. долл. в предыдущем году.

Справка УНИАН. Польша за первое полугодие продала государственного имущества на рекордные 4,1 млрд. долларов (по текущему курсу), что превышает приватизационные поступления за последние четыре года.

В текущем году поляки планируют продать госимущества на 8,6 млрд. долларов.